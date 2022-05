La reina Isabel II es uno de los personajes más icónicos de nuestra época, así como también la figura más importante del Reino Unido debido a su cargo como monarca británica. Como es la de la cabeza principal de la familia real, muchos creen que Elizabeth Alexandra Mary —su nombre secular— posee un grado académico amplio; sin embargo, debido a las dificultades de la época cuando era joven, ella no pudo terminar sus estudios.

En aquellos años, los conflictos bélicos estaban en su mayor auge, por lo que la escuela tradicional no era una prioridad. Para ocupar su cargo de reina no necesitó ningún título y posteriormente recibió la mejor educación del Reino Unido. A continuación, te contaremos qué grados académicos alcanzó y cómo fue su educación hasta que entró al Palacio de Buckingham.

¿Cuál fue el grado de estudios de la reina Isabel II?

La monarca británica solo logró cursar la primaria y nunca fue a una universidad, ya que de niña no se esperó que ella llegaría a gobernar Reino Unido, por lo que no recibió la educación propia de una reina. En realidad, el trono lo iba a ocupar su tío Eduardo VIII, quien decidió renunciar a la corona para poder casarse con una mujer divorciada llamada Wallis Simpson.

A pesar de que no terminó sus estudios de la forma tradicional, su grado académico no fue incompleto: la hija mayor de Jorge VI e Isabel Bowes-Lyon no fue educada como una niña promedio.

La reina Isabel II fue educada en casa y no asistió a colegios cuando era joven. Foto: difusión

La educación de la reina Isabel II

La gobernadora de Reino Unido no asistió a las aulas con maestras o compañeras de clase. Según su propia biografía autorizada, la monarca fue educada en casa.

Los profesores la reina Isabel II fueron su madre y algunos de los mejores diplomáticos de la época, quienes le transmitieron todos sus conocimientos, así como su buen gusto por la etiqueta. El día que cumplió 7 años, su educación solo se basó en la lectura, la escritura, francés, piano y baile.

Luego de que su padre Jorge VI asumiera el trono, la joven Isabel empezó a estudiar historia y derecho constitucional en la institutriz Marion Crawford con Henry Marten, quien ocupaba el cargo de vicedirector del Eton College.

Por su parte, su madre y abuela le enseñaban sobre labores cotidianas, como la etiqueta y el comportamiento adecuado en la realeza. Después de su coronación, la monarca no se quedó sin estudiar: continuó aprendiendo idiomas y tomando clases particulares para perfeccionar sus conocimientos y así poder ejercer mejor su soberanía.

Otro dato curioso acerca de la familia real es que el príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II y Felipe de Edimburgo, fue el primer heredero del trono de la monarquía británica en ingresar a una universidad y obtener un título.