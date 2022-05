¿Cuál es el sueldo de un dentista en Estados Unidos y en qué ciudades hay más vacantes?

Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de puestos de trabajo para aquellos que se gradúan como odontólogos. Además, las personas que ejercen esta profesión en dicho país perciben altas remuneraciones. Por ello, en esta nota te contamos cuánto gana un dentista en EE. UU. y cuáles son las ciudades de la nación americana que poseen más oportunidades laborales para desempeñar el cargo.

Según información de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), los odontólogos ocupan alrededor de 139.200 empleos en Estados Unidos. Asimismo, se estima que hay más de 110.000 puestos de trabajo para los profesionales de la salud bucal.

¿Cuánto gana un dentista en Estados Unidos?

Los encargados de diagnosticar y tratar enfermedades en los dientes en Estados Unidos cuentan con un salario promedio de US$ 80.37 por hora. Mientras que su salario medio anual asciende a US$ 167.160, de acuerdo a la BLS. No obstante, estas cifras pueden incrementar en función de la ciudad donde se encuentre el centro de labores.

¿Cuáles son las mejores ciudades para trabajar como dentista en Estados Unidos?

El portal de la BLS refiere que las mejores ciudades para laborar como odontólogo en el país norteamericano y que brindan los sueldos más altos por hora son los siguientes:

Delaware: US$ 112,43 por hora

Nuevo Hampshire: US$ 108,24 por hora

Oregón: US$ 99,70 por hora

Rhode Island: US$ 99,33 por hora

Connecticut: US$ 95,15 por hora

¿Cuáles son las ciudades con más de puestos de trabajo para dentistas en Estados Unidos?

Las ciudades que presentan más puestos y oportunidades para desempeñarse como dentista en Estados Unidos son las siguientes:

Virginia:

Hawái

Nuevo México

Idaho

Florida

¿Cuáles son las industrias donde los dentistas ganan más en Estados Unidos?

A continuación, te presentamos los espacios donde los odontólogos perciben altas remuneraciones en la nación americana, según la BLS:

¿Qué debo hacer para trabajar como dentista en Estados Unidos si soy extranjero?

Muchos ciudadanos extranjeros desean ejercer la carrera de Odontología en Estados Unidos por los altos ingresos que se obtienen. En el siguiente video podrás conocer los diferentes caminos que puedes seguir para obtener desempeñarte como dentista en el país norteamericano.

¿Cómo tramitar la visa H-2B para trabajar en Estados Unidos?

A continuación, conoce cuáles son los requisitos y en qué consiste la visa H-2B, la cual permite que ciudadanos extranjeros puedan desempeñarse en la nación americana en diferentes empleos, como construcción, limpieza de edificios, entre otros.