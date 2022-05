Kylian Mbappé es uno de los delanteros más destacados del PSG y de todo el mundo. Con tan solo 23 años, el atacante francés ya ha ganado una Copa del Mundo con su selección en 2018, tres Copas de Francia, cinco Ligas 1, entre otros trofeos. Además, al igual que sus demás compañeros, como Lionel Messi o Neymar, recibe un millonario sueldo cada temporada. Pero, ¿cuánto dinero tiene Mbappé? Descúbrelo a continuación.

El futbolista de ascendencia argelina también ha podido generar ingresos a partir de los contratos de patrocinio que ha firmado con diferentes empresas, como Nike o Hulbot. Así, ha conseguido colocarse entre los deportistas jóvenes que más dinero recaudan anualmente.

¿Cuánto dinero tiene Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé ganó solo en 2021 la suma de US$ 43 millones, según Forbes. Esta elevada suma de dinero posicionó al atacante francés como el cuarto deportista menor de 25 años mejor pagado del mundo, de acuerdo con información de la revista especializada en economía y finanzas. Mbappé consiguió US$ 28 millones por su desempeño en el terreno de juego y US$ 15 millones por patrocinios.

Si bien es difícil determinar una cifra exacta del dinero que posee el futbolista, debido a que sus ingresos no dejan de aumentar, en 2019 la plataforma FinApp calculó que la fortuna del Mbappé asciende a más de 80 millones de dólares .

Mbappé es uno de los deportistas jóvenes mejor pagados del mundo. Foto: AFP

Recientemente, el atacante francés ha renovado su contrato con el PSG hasta el 2025 con un salario de 500 millones de euros anuales. Es decir, el monto total que posee el destacado futbolista seguirá incrementándose en los próximos años.

¿Cuáles son los negocios de Kylian Mbappé?

Los ingresos de Kylian Mbappé fuera del terreno de juego surgen a partir de sus millonarios contratos de patrocinio con la marca deportiva Nike, la empresa de videojuegos EA Sports y la compañía de relojes Hublot.

El futbolista francés también invirtió su dinero en 2021 en el cómic “Je m’apelle Kylian”, un texto que narra algunos pasajes de su infancia y su juventud, así como el momento en el que levantó la Copa del Mundo con su selección en 2018.

Mbappé también genera ingresos a partir de sus contratos de patrocinios con diferentes marcas como Nike. Foto: Nike

Otra de las particularidades de Mbappé es que la imagen del atacante es gestionada por su madre y su padre, junto con una abogada especializada en deportes, según reveló la agencia AFP en 2018. Es decir, sus propios familiares administran sus contratos publicitarios y deportivos, a diferencia de otros jugadores que optan por rodearse de agentes.

¿Qué proyectos sociales ha apoyado Kylian Mbappé?

Mbappé destaca por su solidaridad con las personas de escasos recursos. Previo al Mundial de Rusia 2018 —en el que salió campeón—, el francés anunció que donaría sus bonos económicos de la competencia a la organización Premiers de Cordees, que promueve la práctica de deportes en menores con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, el portal Goal refiere que, a lo largo de su carrera, Mbappé ha invertido en diferentes obras sociales para apoyar a las personas de Bondy, la ciudad francesa donde creció.