¿Por qué Eugenio Derbez está vetado de Televisa? Conoce la historia

Eugenio Derbez es uno de los actores mexicanos más famosos y exitosos de Latinoamérica. El artista tiene un gran reconocimiento por sus participaciones en diversas películas. No obstante, hace poco sorprendió al afirmar en una entrevista que está vetado de Televisa.

El actor, quien tuvo participación en el film CODA (ganadora del Óscar a mejor película), se encuentra realizando una gira en diversos medios para promocionar su una nueva cinta. En tanto, fue en una charla que tuvo en México donde reveló su rencilla con la productora mexicana.

Eugenio Derbez señala que está vetado de Televisa México. Foto: captura de Instagram

¿Eugenio Derbez vetado de Televisa? Esto fue lo que dijo

Eugenio Derbez brindó una entrevista para Radio Fórmula y estuvo junto con el conductor Javier Poza. Fue ahí que el protagonista de “No se aceptan devoluciones” indicó que está vetado de Televisa. ¿La razón? Su compromiso que no cumplió respecto al Tren Maya.

“ No sé, según esto, soy parte de Televisa-Univisión, pero estoy vetado en México nada más, en Estados Unidos, no (...) Vengo de hacer promoción en Univisión y todo, pero en México no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por lo del Tren Maya ”, expresó Derbez.

“La gente que me conoce, porque me conoce todo Televisa, y de repente dicen: ‘oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado’. Me lo dijeron, ningún productor, ninguna personalidad, me lo dijo la gente de abajo y me cancelan en ese momento dos entrevistas que tenía a media hora de entrar al aire, y venía de los Óscar, ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para Vix y de repente ya no puedes ir a los programas ”, agregó el artista mexicano.

¿A qué se refiere Eugenio Derbez con el Tren Maya?

En el mes de abril, Eugenio Derbez fue invitado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para una reunión en donde se hablaría sobre el impacto ambiental de la construcción del Tren Maya.

Sin embargo, el artista no pudo asistir a esta actividad debido a que se encontraba grabando en Estados Unidos.

“Como muchos saben hoy teníamos una reunión con el presidente y nos la cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión, argumentando que los integrantes de este movimiento (‘Sélvame del Tren’), los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir”, mencionó Derbez.

El actor aseguró que el resto de los artistas no se negaron en participar del evento, y que él fue el único en confirmar su ausencia por motivos laborales.