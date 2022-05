“100 años: la película que nunca verás”: así es la cinta que saldrá en el año 2115

Podemos esperar semanas, meses y hasta años por una película... pero ¿un siglo? “100 años: la película que nunca verás”, una cinta dirigida por Robert Rodríguez y producida en 2015, tardará ese tiempo en estrenarse. Como su nombre indica, pocos o quizá nadie llegará con vida para verla hasta entonces.

El único negativo de la cinta está encerrado dentro de una caja fuerte que se abrirá automáticamente cuando su cronómetro llegue a cero el 18 de noviembre del 2115. Dicho contenedor, creado por la prestigiosa marca Fichet-Bauche y almacenado en una bodega de la compañía de coñac Louis XIII, tiene vidrio a prueba de balas y no puede ser abierto con códigos ni llaves.

La producción, que cuenta con la actuación y el guion de John Malkovich, fue presentada oficialmente el 18 de noviembre de 2015 por el actor y por Louis XIII en la Sheats Goldstein Mansion de Los Angeles, exactamente un siglo antes de su estreno. No se mostró la película, sino tan solo algunos avances.

¿De qué trata “100 años: la película que nunca verás”?

Hasta el momento, la trama de “100 años: la película que nunca verás” es un completo misterio. Nadie, excepto los involucrados en la producción, conoce a detalle lo que podrá verse en ella. No obstante, los tráilers nos adelantan un ambiente distópico con ciudades oscuras e incluso vacías, además de tecnología futurista.

Los avances de la película nos muestran distintos escenarios del futuro. Foto: Gizmodo

“Parte de la noción inherente a esto era tratar de imaginar cómo será el mundo dentro de 100 años”, menciona Malkovich.

“Esta es la primera vez que hago algo así. Me intrigó trabajar en una película que nadie que viva en la actualidad verá”, afirmó Robert Rodríguez, quien tendría 147 años en la fecha programada del estreno.

Los tres avances muestran tres escenarios diferentes: uno es de un futuro tomado por la naturaleza, otro muestra una realidad hipertecnológica y avanzada, y un tercero donde los robots han tomado el control y los humanos deben escapar.

¿Quiénes podrán ver “100 años: la película que nunca verás”?

Las invitaciones para asistir al estreno exclusivo de “100 años: la película que nunca verás” fueron entregados a 1.000 personas de todo el mundo, quienes podrán entregarlas a un heredero que ellas designen para que acuda a ver la película el 18 de noviembre de 2115 en el Domaine du Grollet en Cognac, Francia.

¿Por qué tardará tanto en ser estrenada la película?

La película juega con el concepto de las obras de arte que sobrepasan el tiempo de vida de su creador. “La primera vez que me contactaron, me enamoré de la idea... Quiero decir, de algún modo me gustaría que todas las películas que hice no pudieran verse hasta dentro de 100 años. No sé cuánto cambiaría eso el modo en que se las considera”, sostuvo Malkovich, citado por EFE.

John Malkovich es protagonista y escritor de "100 años: la película que nunca verás". Foto: Gizmodo

Pero la idea es también una jugada de marketing. Con ella, la marca de licores Remy Martin Louis XIII, que estuvo involucrada en la producción, quiere replicar la experiencia de las generaciones de sommeliers que trabajan en este coñac pero que no viven para disfrutar el producto terminado porque la bebida tarda en envejecer 100 años antes de ser comercializada.

De hecho, la caja fuerte donde se conserva el único negativo de esta película también incluye una botella de Louis XIII para el disfrute de los invitados.

Teaser tráilers de “100 años: la película que nunca verás”

Futuro

Naturaleza

Retro

“100 años: la película que nunca verás”: reparto

Estos son los actores que estarán en “100 años: la película que nunca verás”:

John Malkovich como el Héroe

Shuya Chang como la Heroína

Marko Zaror como el Malo.

Robert Rodríguez se encargó de la dirección y John Malkovich elaboró el guion. Asimismo, el rapero Pharrell Williams se encargó de la música oficial.

Películas de Robert Rodríguez

Robert Rodríguez es un director especialmente conocido por películas como: