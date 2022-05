‘Gato’ Cuba y Ale Venturo: ¿cómo se conocieron y cuándo fue el primer beso?

De una interacción vía Instagram pasaron a una primera cita con un beso de por medio. Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo siguen en el foco de la farándula nacional cinco meses después de que dieran a conocer su relación. Su romance, por tanto, fue el tema principal en la última entrevista de “Magaly Tv, la firme”, la misma que será emitida el próximo lunes 23 de mayo.

Hasta el momento la presentadora Magaly Medina ha dicho que, además de mencionar detalles sobre su actual relación, el futbolista sostuvo “una conversa muy larga, muy sincera, de hechos que él no ha querido contar. Esta vez, pasados ya tantos meses y a puertas de un posible juicio con su exesposa, se sentó y nos habló. No hubo preguntas que no quisiera contestar“.

¿Cuándo fue el primer beso entre el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo?

“La invité yo mismo preparar una parrilla. Le dije, ‘te invito a mi casa para preparar una parrilla’. Obviamente estaba en todo el ojo de la tormenta. El primer beso fue el día que nos vimos”, se le escucha decir al jugador del Sport Boys en el adelanto que presentó Magaly Medina.

“Ella le empezó a dar likes a él porque tenían amigos en común, y luego él a ella. Todo empezó en el Instagram. No fue Natalie Vértiz que hizo de Cupido, no. Fue el ‘Gato’ Cuba que se lanzó y comenzó a escribirle a través de Instagram, hasta que un día la invitó a comer a su casa y empezó esta historia”, remarcó la popular ‘Urraca’.

¿Desde cuándo se conocen el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo?

Sin embargo, no fue el único dato revelador. El exesposo de Melissa Paredes dijo, además, que conocía a Ale Venturo desde su época escolar, ya que ambos eran estudiantes de colegios que solían compartir las invitaciones a los quinceañero.

“Se conocían desde muy chicos porque él estudiaba en un colegio particular, Santa María, y ella en Reina de los Ángeles, y en los ‘quinos’, en los quinceañeros, se encontraban las diferentes promociones de estos dos colegios”, manifestó Medina. “Él dice que nunca la miró. Vueltas de que da la vida, dicen algunos”, concluyó.