Repechaje al Mundial Qatar 2022: ¿quiénes son los convocados oficiales de Gareca?

¡Finalmente se conoce a los elegidos! Ricardo Gareca hizo pública la lista de los jugadores convocados para jugar el partido más importante de la selección peruana: el repechaje, la última carta disponible que nos queda para ir al Mundial Qatar 2022.

El ‘Tigre’ Gareca presentó la nómica de 28 futbolistas seleccionados en una conferencia de prensa desde la Videna este viernes 20 de mayo. Conoce aquí de quiénes se trata.

¿Quiénes son los convocados oficiales de Ricardo Gareca?

Arqueros

Pedro Gallese

José Carvallo

Ángelo Campos

Defensas

Luis Advíncula

Aldo Corzo

Carlos Zambrano

Alexander Callens

Christian Ramos

Luis Abram

Miguel Trauco

Marcos López

Mediocampistas

Christian Cueva

Edison Flores

Renato Tapia

Yoshimar Yotún

Sergio Peña

Pedro Aquino

Gabriel Costa

Wilder Cartagena

Christofer Gonzáles

Horacio Calcaterra

Jairo Concha

André Carrillo

Raziel García

Delanteros

Gianluca Lapadula

Álex Valera

Santiago Ormeño

¿Paolo Guerrero quedó fuera del repechaje?

En los últimos días, el arribo de Paolo Guerro a la capital provocó gran expectación entre los hinchas de la Blanquirroja, quienes esperaban que el ‘9′ fuera convocado, lo que también era deseo del ‘Depredador’.

“No sé si me van a llamar o no. Yo me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. El doctor me dio el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. Hice trabajos reducidos y con pelota”, dijo Paolo a la salida de uno de sus entrenamientos en la Videna.

Pese a haber tenido una para de casi seis meses tras una grave lesión, Guerrero dejó en claro que estaba dispuesto a jugar y darlo el todo por el todo en el partido del repechaje. “ ¿Si llego al 13 de junio? Por mi Selección mato. Por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí. Estoy con mi proceso de recuperación. No quiero adelantar nada. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones… ¿por qué no?”, aseguró el ‘Depredador’.

Pese al entusiasmo del ‘9′, el entrenador de la Blanquirroja decidió prescindir de Guerrero para tal importante encuentro. El DT indicó que “no quieren alterar nada que lo pueda perjudicar o alterar los plazos establecidos”.