¿Cómo obtienen nuestro número las empresas que nos llaman para vendernos algo?

Quizá en más de una ocasión has recibido una llamada de algún banco, compañía telefónica, tienda por departamento u otra empresa con la intención de venderte algún producto o servicio, incluso si nunca te contactaste con ella. ¿Cómo obtuvieron tu número u otros datos personales? Dos especialistas resuelven esta duda y nos explican qué tan legal es esta práctica.

La seguridad de nuestros datos personales es un tema que causa gran preocupación ante denuncias como la hecha por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), la cual subraya que los datos personales administrados por entidades del Estado son comercializados por redes sociales, algo que pone en peligro las transacciones de miles de personas.

¿Cómo obtienen mi número las empresas que me llaman?

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, declara a La República que la fuente de dicha información es el mercado negro. “Hay grupos organizados, mafias de personas que están comprando datos de los bancos, empresas de servicios, etc., y estas bases de datos se venden libremente en calles y plazas”, sostiene.

Jaime Delgado, expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, también ha denunciado estos actos en reiteradas ocasiones. “Las autoridades no hacen nada al respecto. Tú te vas a Wilson y encuentras bases de datos de todo tipo. Encuentras incluso bases de datos sobre las planillas de AFP, de manera que pueden saber rápidamente cuánto ganas, los números telefónicos, con qué bancos tienes (vínculo)”, detalla a este diario.

Los especialistas consultados por La República coinciden en denunciar el tráfico de bases de datos. Foto: AFP

Los delincuentes, explica el jefe de Aspec, pueden obtener esta información de dos formas: cuando los sistemas de protección de datos o firewalls son débiles o están desfasados, lo cual les permite penetrarlos; o a través de cómplices dentro de las entidades que les suministran los datos.

“Esta información con la que cuentan los bancos es a veces filtrada por los propios trabajadores, se cambian de empresa y se llevan bases de datos, y todo eso se trafica. Esto nos convierte en personas altamente vulnerables, pues los delincuentes se van a aprovechar de eso. El hecho de que las empresas sepan tu número es lo menos grave”, sostiene por su parte el excongresista.

¿Qué tan legal es esta práctica?

Delgado es enfático al decir que esta práctica de las empresas es una infracción flagrante al Código de Protección y Defensa del Consumidor: “En los call centers, los números se marcan automáticamente, no es que alguien esté buscando tu número. Ese tipo de llamadas son ilegales, no se pueden realizar. Indecopi no ha sido lo suficientemente drástico al poner sanciones a estas empresas”.

Aunque Cáceres recalca que este es un problema que lleva varios años, también precisa que no se ha tomado en serio, sino que se ha normalizado: “La información que cae en manos equivocadas puede servir para muchos fines deshonestos, incluso para la perpetración de crímenes”.

Las llamadas se realizan automáticamente desde los call centers, según explica Delgado. Foto: Andina

Así, el experto de Aspec menciona la reciente denuncia de Asbanc sobre la vulneración de bases de datos, que incluyen el nombre, dirección, DNI y otros, y son ofertados por delincuentes. “Hay que establecer normas y procedimientos que sean de cumplimiento obligatorio en el sector público para evitar que se vuelva a repetir”, manifiesta.

¿Qué puedo hacer para evitar que me llamen?

Cáceres invocó a no ceder datos como el número de nuestro DNI a todos los que nos lo piden.“ En un supermercado haces una compra de 10 soles y la pagas al contado, entonces te piden tu número de DNI. Lo das en automático, porque ya estás acostumbrado, pero eso no es correcto. Uno debe darlo si es que le parece, porque no es obligatorio. Solo lo es a partir de cierto monto”, acota.

Según argumenta el presidente de Aspec, cuando damos nuestro número de DNI dejamos un registro de la compra hecha, y eso genera que se pueda fabricar un perfil de compras del consumidor, que detalla cuándo vamos a comprar, cómo lo hacemos y otros detalles.

“Esa información se procesa y se envía a las empresas, quienes pueden llamarte por teléfono, enviarte correos o WhatsApp, o publicidad direccionada en tus redes sociales, porque ya saben lo que te gusta, con qué frecuencia lo compras y cuánto gastas. Si eso cae en malas manos, es peor todavía, porque los delincuentes sabrán a quién atacar”, advierte.

Mediante las bases de datos, las empresas pueden enviar publicidad direccionada en las redes sociales. Foto: EFE

En cuanto a las entidades, el jefe de Aspec les recomienda mantener actualizados sus sistemas de protección de datos, lo cual es incluso una de las obligaciones que establece la SBS para los bancos con el fin de evitar filtraciones y robos. Por ello, invoca a que el Estado dé las partidas presupuestales necesarias a sus entidades para que mejoren sus sistemas, e identificar las mafias que puedan haber dentro de ellas.

“Faltan sanciones drásticas, como multas, la máxima multa es de 450 UIT, y de manera reiterativa ir duplicando las sanciones y que se hagan públicas. Indecopi incluso podría dictar medidas de clausura de establecimientos, si se identifica el uso de call center para este tipo de publicidad”, puntualiza por su parte Jaime Delgado, quien hace un consejo adicional a la población: