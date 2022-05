“El Chavo del 8″: ¿quiénes son los actores que fallecieron?

”El Chavo del 8″ es una de las series mexicanas con más éxito a nivel mundial. A pesar de que se estrenó hace casi 50 años, específicamente el 20 de junio de 1971, el cariño hacia los personajes continúa vigente, ya que todos se ganaron el corazón del público con su carisma y ocurrencias.

Aunque el programa televisivo actualmente solo se transmite en pocos canales de televisión, las nuevas generaciones también conocen a los integrantes de la vecindad como la Chilindrina, la Bruja del 71, Kiko, Don Ramón, entre otros.

No obstante, el tiempo pasa y algunos de los personajes de “El Chavo del 8″ ya no se encuentran con nosotros, pero las sonrisas que sacaron no se irán jamás. A continuación, te revelamos la lista de actores y actrices de la serie mexicana que ya dejaron este mundo.

¿Qué actores del Chavo del 8 fallecieron?

Roberto Gómez Bolaños

El director y, a la vez, protagonista de “El Chavo del 8″. El reconocido mexicano falleció el 28 de noviembre de 2018 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a causa de un infarto de miocardio.

Antes de su deceso, recibió diversos homenajes que lo reconocieron por su labor en la televisión.

El legendario Chespirito es uno de los personajes que México dio al mundo y quedó en el recuerdo de millones. Foto: EFE

Ramón Valdés

El padre de la Chilindrina y uno de los primeros integrantes en unirse a la serie fue Don Ramón. El actor murió el 9 de agosto de 1988 en Ciudad de México, luego de una larga lucha contra el cáncer de estómago ocasionado por su adicción al tabaco.

Raúl ‘Chato’ Padilla

El actor dio vio al popular y querido Jaimito, el cartero. Él fue uno de los últimos actores integrarse a la vecindad y dejó este mundo el 3 de febrero de 1994 a causa de un parto cardíaco.

Rubén Aguirre

El eterno amor de Doña Florinda fue el recordado Profesor Jirafales, quien falleció el 17 de junio de 2016, luego de presentar complicaciones por un fuerte cuadro de neumonía que le terminó ocasionando un paro respiratorio.

Angelines Fernández

Doña Cleotilde, mejor conocida en la vecindad como la Bruja del 71, murió víctima de un cáncer de pulmón el 25 de marzo de 1994, curiosamente, a los 71 años de edad.

Horacio Gómez

El hermano de Roberto Gómez Bolaños, también conocido en “El Chavo del 8″ como Godinez, quien se ganó la fama de ser el rebelde de la clase por sus ocurrentes preguntas, dejó este mundo el 21 de noviembre de 1999 a causa de un infarto.

Olivia García

El 14 de febrero de 2019, el amor platónico de Don Ramón, Gloria, la tía de Paty, falleció por complicaciones hepáticas debido al cáncer que padecía.