Reniec: ¿cómo saber si tus huellas dactilares son aptas por internet gratis?

Al momento de realizar cualquier trámite, uno de los procesos más importantes es el registro de huellas dactilares, pues estas son imprescindibles para que el sistema nos reconozca. Sin embargo, siempre pueden surgir algunos problemas; por ejemplo, que no reconozcan tus huellas porque están dañadas.

Si sientes que es tu caso y no sabes por dónde empezar para solucionarlo, te mostraremos paso a paso qué debes hacer. También te enseñaremos a cómo identificar tus mejores huellas para una futura gestión.

¿Cómo saber cuáles son mis mejores huellas dactilares?

Para conocer cuáles son tus huellas dactilares más aptas y claras para llevar a cabo tus trámites en instituciones públicas o privadas, puedes realizar la consulta de forma gratuita en la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). A continuación, te indicaremos los pasos que debes seguir:

Las huellas dactilares son indispensables al momento de realizar un trámite. Foto: La República

Entra a la página www.reniec.gob.pe y ve hacia la opción ‘acceder a los servicios en línea’. Una vez que ingresaste, haz clic en ‘consulta de mejores huellas’. Después te aparecerá una página azul y te pedirá tu DNI, el cual debes digitar junto al código de muestra que sale a la derecha. El sistema te mostrará cuáles son tus mejores huellas digitales.

¿Qué debo hacer si mis huellas digitales están dañadas?

Para cualquier trámite en bancos, notarías o instituciones del Estado, es indispensable la identificación biométrica; es decir, que te registres con tus huellas digitales. Si estas no están actualizadas o están dañadas, no se te permitirá continuar con tu gestión. Si ese es el caso y el equipo biométrico no reconoce tus huellas, debes ir inmediatamente a las oficinas del Reniec y pedir que en la parte posterior de tu DNI figure la observación “huellas dañadas o maltratadas”.

Este proceso tiene un costo de 30 soles y, luego de hacerlo, en 15 días recibirás tu documento de identidad de manera presencial. Eso sí, debes presentar tu ticket de recojo para que te atiendan en el Reniec.

Cabe destacar que, si tu DNI tiene la observación “huellas dañadas o maltratadas”, cuando vuelvas a pasar por los equipos biométricos y estos no te identifiquen, ya no tendrás ningún problema al realizar tus trámites en bancos u otras entidades, pues tu documento de identidad certifica que presentas este problema.