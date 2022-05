‘Mr. Peet’: ¿cuánto ganaba el locutor en “Esto es guerra” y “Combate”?

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orosco, Peter Arévalo, mejor conocido como ‘Mr. Peet’, contó detalles sobre el salario que percibía cuando laboraba en “Esto es guerra” y “Combate”.

El popular periodista deportivo ingresó al mundo de los reality en el 2013 cuando se incorporó a “EEG” para realizar la función de la locución en Off. Allí permaneció hasta el 2014, donde recibió una oferta de la competencia directa y decidió tomar otro rumbo.

¿Cuánto ganaba el locutor en “Esto es guerra” y “Combate”?

El comentarista de ESPN contó que cuando hacía la narración para el reality del canal 4 le pagaban una mensualidad sin convenio, hasta que en la competencia le ofrecieron firmar un contrato por 2.000 soles más para laborar en “Combate” y en el mundial Brasil 2014 . Entonces, por su vocación al fútbol, eligió la oferta del canal 9.

“Cuando me llega la oferta de ‘Combate’, Peter Fajardo, productor de ‘EEG’, me pregunta si había firmado por ATV. Yo le respondí que no. Entonces él me dijo: ‘¿cuánto te están ofreciendo?’ Le respondí: ‘5.000 soles más’ (lo cual no era cierto). A lo que él me dice: ‘ok, te espero el lunes en la oficina’. Pero nunca fui”, preciso Peter Arévalo.

Antes de firma por ATV, ‘Mr. Peet’ contó que llamó a Peter Fajardo para agradecerle y explicarle que se iba para el canal 9 por el contrato con relación al fútbol que le ofrecían. “Llamé a Peter y le dije, ‘tú sabes que lo mío es el fútbol. Yo solo estaba prestado’”, finalizó.