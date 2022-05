La vez que Zully Pinchi defendió a Vizcarra por caso Vacunagate: “No se ha cometido delito”

Martín Vizcarra está en el ojo de la tormenta tras la filtración de conversaciones íntimas que presuntamente habría sostenido con la excandidata al Congreso Zully Pinchi, con quien se le vincula y se desliza la posibilidad de que hayan tenido una relación extramatrimonial.

Como se recuerda, Pinchi postuló con el número 18 para Somos Perú en las elecciones del 2021 y sostuvo un versus electoral con su entonces contrincante Rosa Heredia Mendoza, del Partido Nacionalista. Durante este intercambio de ideas, la abogada de 44 años se refirió al expresidente Vizcarra.

¿Qué dijo Zully Pinchi sobre Martín Vizcara y el caso Vacunagate?

La excandidata al Parlamento respondió por qué quería ser congresista de la República al mencionar los años de experiencia en actividades sociales. Además, comentó que era sumamente importante para ella “tomar participación activa en la política”.

“Llevo haciendo labor social hace más de 15 años en la ONG Solidarios ABC, la cual lidero. Es importante para mí tomar participación activa en política porque he visto una crisis sanitaria desastrosa. Es momento de cambio, de metamorfosis política en un Estado de derecho y gobierno democrático”, comentó en aquella oportunidad.

En cierta parte del debate, se permitió que el contendor realice una pregunta a su oponente. De esta manera, Rosa Heredia le formuló la siguiente interrogante: “¿Cree que ha habido indicios de tráfico de influencias?”. Esto a raíz del escándalo por la vacunación irregular de diversas autoridades, miembros del gabinete de ese entonces y otros funcionarios del Gobierno.

“Martín Vizcarra dio una conferencia de prensa y dijo que se vacunó. Lo único que puedo opinar es que no tengo la información completa, pero no se ha cometido un delito. Muchos presidentes en otros países han hecho lo mismo y no se ha hecho cuestión de estado. La corrupción no tiene nada que ver con lo que me ha preguntado”, respondió Pinchi en esa oportunidad.

¿Qué dicen las conversaciones comprometedoras entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi?

En la última edición del 15 de mayo en “Panorama” salieron a la luz una serie de conversaciones, aparentemente entre el expresidente Martín Vizcarra y Zully Pinchi, que revelaría una presunta relación extramatrimonial. De esta manera, el exmandatario habría viajado a Cusco para encontrarse con la mujer con la que mantuvo esos diálogos.

El ex jefe de Estado había solicitado permiso para trasladarse a la ciudad imperial en febrero. De acuerdo a la investigación de este espacio periodístico, su llegada al Cusco no habría sido solo de negocios, ya que los chats pondrían en evidencia que hubo una relación personal entre ellos.

Chats de Martín Vizcarra y excandidata al Congreso. Foto: captura de ATV

“Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito, eres mi rey”, le habría escrito Pinchi a Martín Vizcarra. De acuerdo al dicho espacio, este solo atinó a responder: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

Asimismo, en otra parte de la conversación, el expresidente le comparte el número de su habitación. No obstante, este le pide mencionar otro nombre en la recepción.

“Ingresa y preguntas por el nombre de Rudy Ramos, eso es para evitar roches. Te quiero”, habría escrito el exgobernador de Moquegua.