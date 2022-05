Camille Vasquez: ¿quién es la abogada de Johnny Depp y por qué se volvió tendencia en redes sociales?

Luego de que Amber Heard rindiera su testimonio sobre los supuestos maltratos de su exesposo, Johnny Depp, contra ella, la defensa legal del actor tuvo la oportunidad de interrogar a la protagonista de “Aquaman”. La abogada Camille Vasquez resaltó en esta parte del juicio y se volvió viral en las redes sociales.

Y es que la letrada mostró un gran manejo en su área de especialidad y fue elogiada por su destreza para preguntar en el juicio mediático entre Amber Heard y Johnny Depp.

¿Quién es Camille Vasquez?

Camile Vásquez es una abogada estadounidense nacida en Los Angeles, California. Trabajó en la firma Phelps & Phillips, donde se destacó de sus colegas por su gran manejo del inglés y español. Luego de ello, se asoció al bufete Brown Rudnick. Su especialidad recae precisamente en las demandas por difamación, como de la de Deep a Heard , aunque también tiene gran experiencia en el litigio de disputas contractuales.

“Su práctica actual se centra en demandas por difamación del lado del demandante, con experiencia adicional en el litigio de disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo. Camille es experta en formular estrategias de litigios ofensivos y defensivos para clientes privados”, dice el sitio web de Brown Rudnick al referirse a la abogada.

Camille Vasquez resaltó en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard como parte de la defensa legal del actor. Foto: AFP

Sumado a ello, le otorgaron el reconocimiento a “Los mejores abogados de Estados Unidos, Ones to Watch, Litigios comerciales”, en el periodo del 2021-2022.

¿Qué le preguntó Camille Vasquez a Amber Heard?

La abogada se centró en la pelea que la pareja tuvo en Australia, el 8 de marzo de 2015, cuando tan solo había pasado un mes desde su matrimonio. Amber alega que Deep la agredió sexualmente, mientras que el actor de “Piratas del Caribe” dijo que su exesposa le lanzó una botella de vodka, lo cual habría provocado que perdiera la punta de su dedo medio.

