¿Dónde se ubica el bosque gigante que descubrieron en el fondo de un hoyo a 192 metros de profundidad?

Un paraíso escondido. Un grupo de científicos hizo público el hallazgo de un bosque dentro de un sumidero gigante. La imponente fosa, de 192 metros de profundidad, contiene un deslumbrante ecosistema repleto de árboles altos y antiguos e incluso, según creen los investigadores, algunos animales que todavía no se han encontrado en ningún otro lugar.

La sorprendente noticia fue distribuida por el portal especializado Live Science. El equipo de investigadores descendió a las profundidades del sumidero el 6 de mayo, por las tres entradas de la cueva que miden 306 metros de largo y 210 metros de ancho.

“ No me sorprendería saber que hay especies que se encuentran en estas cuevas que nunca han sido reportadas o descritas por la ciencia hasta ahora ”, declaró el líder del equipo de la expedición, Chen Lixin, en un comunicado de prensa sobre el hallazgo.

¿Dónde está ubicado el bosque gigante?

Este ecosistema oculto fue descubierto en la región autónoma de Guangxi Zhuang (China) . Según lo reportado por la agencia estatal Xinhua, tiene hasta 192 metros de profundidad y contiene árboles antiguos de 40 metros de altura.

Este sumidero gigante fue hallado en una zona de China con características muy especiales. Foto: Xinhua

Guangxi Zhuang es famosa por sus fenomenales formaciones kársticas —provocadas por la acción erosiva o disolvente del agua—, que presentan desde sumideros hasta pilares de roca y puentes naturales. Debido a esto, la Unesco la nombró patrimonio mundial de la humanidad.

“En China existe un karst increíblemente espectacular, con enormes sumideros y entradas de cuevas gigantes, etc. En otras partes del mundo se camina por el karst y realmente no se nota nada”, señaló George Veni, director ejecutivo del National Cave and Karst Research Institute de Estados Unidos.