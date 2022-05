Lilia Paredes: ¿la primera dama puede o no declarar en una investigación?

Luego de no responder al interrogatorio del Ministerio Público por las presuntas irregularidades de su tesis de obtención de magíster, la primera dama, Lilia Paredes, ha sido cuestionada y hasta denunciada por el supuesto delito de obstrucción a la justicia.

No obstante, lo hecho por Paredes ha generado debate acerca de si la esposa del mandatario debe guardar o no silencio durante una investigación.

¿Qué dicen los expertos?

Mario Amoretti, abogado penalista, comentó que la decisión puede ser cuestionable, ya que el testigo puede acogerse al silencio para no responder en circunstancias que le puedan resultar perjudiciales.

“Es un poco cuestionable (la denuncia del Ministerio Público) porque, si a mi me citan como testigo, yo puedo guardar silencio en el sentido de que las preguntas que me pueden formular me pueden perjudicar. Si ella (Lilia Paredes) se acogió a este silencio, yo creo que está legalmente facultado para hacerlo”, dijo a La República.

Sin embargo, sí aclaró que la primera dama tendría que haber indicado que prefería guardar silencio en cada una de las preguntas que le formuló la fiscal.

Por su parte, el abogado Luis Lamas Puccio indicó que si bien un investigado puede acogerse al derecho a guardar silencio en un interrogatorio, no está permitido para quienes acuden en calidad de testigos.

“Creo que la señora se ha confundido, porque una cosa es ser indagado, investigado y/o ser testigo. A la señora no se le ha hecho ninguna imputación. No se le ha acusado de nada. No se le ha denunciado y no se le está investigando por ningún delito”, explicó a este diario.