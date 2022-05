¿Cuál fue el primer grupo de K-pop?: esta es la banda coreana que fue pionera del género

El K-pop surgió en Corea del Sur a inicios de 1990 y desde entonces ha registrado millones de seguidores en todo el mundo. Este género musical se caracteriza por incluir diferentes estilos, como el pop, hip-hop, entre otros. BTS o EXO son solo algunos de sus exponentes que en la actualidad suelen liderar las listas de álbumes mundiales más escuchados de Billboard. Pero, ¿cuál fue el primer grupo de K-pop?

Hoy en día existe todo un movimiento cultural alrededor de este género y las celebridades que forman parte de este sector son conocidos como idols. Todo esto ocurrió gracias a que un grupo de bandas coreanas decidieron plantear una propuesta musical innovadora, diferente a la que se venía escuchando en la década de los 80.

PUEDES VER: Esta es la fortuna de cada uno de los integrantes de BTS

¿Cuál fue el primer grupo de K-pop?

Seo Taiji and Boys fue el primer grupo masculino de K-pop . Mientras que S.E.S es considerada la primera agrupación femenina del género . Ambas bandas fusionaron diferentes estilos musicales en sus canciones, lo cual generó que obtuvieran miles de seguidores en su país en muy poco tiempo.

Ambas agrupaciones, junto con otras que surgieron en los primeros años de la década de los 90, son recordadas como la primera generación de K-pop que alcanzó la fama y el éxito por su estilo. Por tal motivo, te contamos la trayectoria de cada uno de ellos.

Seo Taiji and Boys

El grupo estuvo conformado por Seo Taiji, Yang Hyun-Suk y Lee Juno y se mantuvo en actividad desde 1992 a 1996. Su tema “Nan arayo” les permitió alcanzar la fama. Su particular propuesta artística, que consistía en combinar elementos del rap, electrónica y rock, generó un cambio en la industria musical de Corea del Sur.

Algunas de sus canciones más emblemáticas son “Come back home” y “Dreaming of balhae”. Asimismo, tras la separación de la banda, Yang Hyun-Suk fundó la hoy reconocida empresa de entretenimiento YG Entertaiment.

Seo Taiji and Boys fue el primer grupo de K-pop. Foto: Kpoplat

S.E.S

Como se mencionó, S.E.S fue el primer grupo de K-pop de mujeres. La banda, conformada por Bada, Eugene y Shoo, comenzó a tocar en 1997 y se disolvió en el 2002; sin embargo, gozó de mucha popularidad el tiempo que se mantuvo activo.

“I’m your girl” y “Dreams come true” fueron algunos de sus temas más escuchados. Tras su separación, cada una trabajó como solista o participó de diferentes proyectos artísticos.

Roo’ra

Se diferenció por ser el primer grupo de K-pop que contó con mujeres y hombres entre sus integrantes. Se mantuvo activo desde 1994 hasta 2001. Los primeros artistas que conformaron la banda fueron Go Young-wook, Kim Ji-hyun, Shin Jung-hwan y Lee Sang-min. Este último fue el más conocido, ya que luego de dejar la agrupación trabajó como presentador en diferentes programas televisivos de Corea del Sur.

H.O.T

H.O.T se formó bajo la dirección de Lee Soo Man, CEO de la empresa SM Enterteiment. Debutó con el álbum “We hate all kinds of violence...” el 7 de septiembre de 1996. La banda agrupó a varios de los artistas más consolidad de aquella década, como Moon Hee Jun, Kang Ta, Tony An, Woo Hyuk y Jae Won.

H.O.T comenzó a tocar en 1996. Foto: Kepoper

Shinhwa

La banda Shinhwa comenzó a tocar en 1998 y desde entonces no ha dejado de lanzar nuevos discos. Es una de los grupos de K-pop que se mantiene vigente hasta la actualidad. La agrupación cuenta con su propia compañía denominada Shinhwa Company. Sus integrantes son Eric Mun, Kim Dong-wan, Shin Hye-Sung, Jun Jin y Andy Lee, Lee Min-woo.