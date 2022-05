Los mejores trucos caseros para limpiar los objetos de cristal

Limpiar los vasos, floreros y otros objetos de cristal de la casa es para la mayoría de personas una tarea tediosa, debido a que en la mayoría de casos se pretende que estos queden relucientes y quitarle el color amarillo que toman por la falta de cuidado. Además, la suciedad se acumula y muchas veces se trata de una capa muy difícil de quitar.

Para hacer esta tarea de manera correcta, debes tener en cuenta algunos consejos básicos. Por tal motivo, en esta nota, te mostramos los trucos caseros para limpiar los objetos de cristal y dejarlos relucientes, tal como lo hicimos en la nota de cómo dejar limpios los espejos y evitar que se empañen

Agua caliente y jabón

Esta es la forma más conocida para limpiar los adornos y otros objetos de cristal. Se recomienda usar jabón líquido y que el agua esté a temperatura alta, esto hará que queden desinfectados. Solo debes dejar remojando los objetos de cristal en una tina o en el lavadero por cinco minutos, luego enjuagarlos también con agua caliente.

Si el agua está fría, el proceso de limpieza no tendrá buenas resultados. Por último, debes secarlos con un paño limpio que no deje pelusas. En caso contrario no habrá servido de nada tenerlos en remojos, ya que se volverán a ensuciar.

El agua caliente y el jabón son de las mejores opciones para limpiar botellas y otros objetos de cristal. Foto: Hogarmanía

Agua y alcohol

Si cuentas con un objeto de cristal de grandes dimensiones, como tazones o bandejas, lo mejor es mezclar agua y alcohol, humedecer un trapo en la mezcla y limpiar. Por último, debes pasar un paño seco y limpio. Este método hará que los utensilios tomen un color amarillo con el tiempo.

Vinagre

El vinagre cuenta con grandes propiedades desinfectantes. En un bol, agrega dos cucharadas de vinagre en una mezcla de agua y jabón. Luego, remoja un trapo en la solución y pásalo por los objetos de cristal. Deja que actué por dos horas, enjuaga los utensilios hasta que dejen de olor a vinagre y déjalos secar.

Mezcla el vinagre blanco con agua y jabón para limpiar los objetos de cristal. Foto: Kuxtal

Agua tibia y sal

Pocos ingredientes son tan comunes en la cocina como la sal. Esta puede ayudarte a eliminar por completo las bacterias de los utensilios de cristal. Solo necesitas dos cucharadas de sal en un bol con agua tibia, hasta crear una especie de pasta. Emplea un paño de microfibra para aplicar la mezcla en la superficie de los objetos. Por último, enjuaga la cristalería con agua tibia.