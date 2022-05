¿Qué significa el viernes 13 y por qué se considera un día de mala suerte?

El viernes 13 suele generar temor en muchas personas, ya que se le conoce como un día de mala suerte. Esta fecha causa miedo principalmente en aquellos que creen en las supersticiones o la astrología. Sin embargo, pocos saben cuál es su verdadero significado. Por tal motivo, te contamos por qué es considerado de mal augurio.

Muchos prefieren evitar reuniones importantes o viajar en esta fecha porque consideran que podría ocurrirles una tragedia. Incluso, algunos individuos que no suelen prestar atención a este tipo de mitos deciden no aceptar diferentes compromisos por la idea de que algo podría resultar catastrófico durante el viernes 13. Pero, ¿por qué tiene tan mala fama este día? Descúbrelo a continuación.

¿Qué es el viernes 13?

El viernes 13 es un día de cualquier mes del calendario que se caracteriza por presuntamente traer mala suerte a las personas. Esta creencia está presente principalmente en países anglosajones, como Estados Unidos o Canadá.

Hay supersticiones similares en otros lugares del globo. Por ejemplo, en Hispanoamérica se piensa que el martes 13 es una fecha que suele traer tragedias a la población. En tanto, en Italia se cree que el viernes 17 es una fecha oscura.

La superstición respecto al viernes 143 tiene su origen en el Código de Hammurabi. Foto: captura Lifeder Educación

Existen muchas historias que han intentando explicar el origen de esta superstición. Una de ellas refiere al relato bíblico de la última cena, que anticipó la muerte de Jesús y en la que participaron en total 13 personas.

¿Por qué el viernes 13 es considerado día de mala suerte?

El origen del temor al viernes 13 tiene su origen en el Código de Hammurabi, un compendio de leyes que se emitió aproximadamente el año 1750 a. C., en el cual se omitió colocar la ley 13, originando un temor hacia esta fecha. No obstante, lo que en realidad ocurrió fue que uno de los traductores no colocó una línea del manuscrito original, según reveló el medio CNN.

Otra versión da cuenta de que este número tiene una connotación negativa debido a que el viernes 13 de octubre del año 1307 se capturó a los integrantes de la orden de los Templarios. Estos fueron asesinados por los crímenes que cometieron y por atentar contra la fe católica. Las personas también suelen relacionar este día con acontecimientos negativos debido a que Cristo falleció un día viernes.

Jesús fue crucificado un día viernes, por lo que esta fecha es considerada de mal augurio. Foto: AFP

En el siglo XX, esta fecha generó mayor temor en la población a partir de la obra del escritor Thomas Lawson, “Viernes treces”. En el texto, Lawson detalla que un corredor de bolsa escogió el viernes 13 para generar que el mercado de valores colapse.

Frases de viernes 13 para compartir

¡Llegó el viernes! Prepárate para el día que muchas personas temen en el mundo.

En este viernes 13, recuerda que si algo tiene que salir bien, ocurrirá sin importar el día.

No hay 13 que le reste emoción y genialidad a un viernes.

Cuando descubres que es viernes 13, pero recuerdas que tienes mala suerte todos los días del año.

¡Feliz viernes 13! Que este día sea maravilloso y no tengas ningún inconveniente.

Curiosidades sobre el viernes 13