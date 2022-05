Netflix: ¿cuál sería la sanción a los clientes que comparten sus cuentas con otros usuarios?

El primer trimestre del 2022 ha sido un periodo de récord negativo en finanzas para Netflix. Como acto para remediar el porcentaje en rojo, la empresa líder del formato streaming anunció una medida que sancionaría a los clientes que compartan sus cuentas con otros usuarios.

No es un secreto que la competencia en el formato de streaming ha crecido notablemente en los últimos dos años. A Netflix ahora lo acompañan en el mercado empresas como Start +, Amazon Prime, Hbo max y Disney que también brindan distribución digital en contenido multimedia.

Aunque Netflix sigue siendo el rey del streaming, los directivos son conscientes de que sus ventas han bajado por la pérdida de suscriptores. Frente a ello, tomarán medidas drásticas a nivel mundial para remediarlo.

¿Cuál sería la sanción a los clientes que comparten sus cuentas con otros usuarios?

Según información de The New York Times, la sanción que tendría planeada Netflix es hacer un sobrecoste de US$ 3 por persona a aquellos que no vivan en la misma casa del titular de la cuenta, tal y como ha pasado en países como Chile, Costa Rica y Perú.

Por tanto, los directivos de Netflix habrían enviado una nota a sus empleados informando que inicine el plan para terminar con las cuentas compartidas.

De esa manera, también pondrán en marcha el lanzamiento de una nueva suscripción más económica con anuncios que llegarán antes de lo esperado, concretamente a lo largo del último trimestre del 2022.

El objetivo de este proyecto es conseguir que se culmine la práctica de compartir cuentas y las contraten de forma individual, aunque su servicio es uno de los más caros y todo parece indicar que su precio va a seguir subiendo. Será cuestión de ver cómo se desarrollan estas nuevas medidas.