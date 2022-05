María Pía Copello se encuentra en el ojo de la tormenta, pero, esta vez, no por su reciente salida en la conducción de Esto es guerra (EEG), pues la animadora de televisión fue acusada de maltrato verbal por parte de la actriz Nataniel Sánchez.

Durante una entrevista para el canal de YouTube “Yo soy Jackie Ford”, la intérprete que protagonizó a Fernanda de las Casas en “Al fondo hay sitio” confesó que una conocida animadora infantil la agredió verbalmente cuando tenía 10 años y pertenecía a su elenco de baile.

De acuerdo a lo dicho por Nataniel Sánchez, la presentadora le alzó la voz porque se había equivocado en uno de los pasos de la coreografía; sin embargo, ella no se quedó callada y se defendió.

“Me gritó muy feo, yo tenía 10 años, me sentí expuesta y le dije a mí no me grites y ella no se esperó que le alzara la voz y se molestó”, añadió la actriz que radica en España.

Tras la confesión de Sánchez, muchos usuarios en las redes sociales comenzaron especular que la animadora infantil en cuestión sería María Pía Copello. Como se recuerda, la recordada ‘nieta’ de los Maldini formó parte del programa infantil “María Pía y Timoteo” que se transmitía por América TV.

¿Qué dijo María Pía Copello tras las acusaciones de maltrato en su contra?

Durante le pasada edición de “Amor y fuego”, Rodrigo Gonzáles contó que conversó con María Pía Copello entorno a las polémicas declaraciones de Nataniel Sánchez. Según el conductor de Willax TV, la exconductora de EEG negó las acusaciones de la actriz.

“Lo que me dijo fue que eran un grupo de más de 20 chicos […] No fue porque se equivocó en un paso de baile, porque no es función de María Pía, según lo que me dijo, ‘yo qué le voy a gritar a alguien’”, expresó el presentador de espectáculos.