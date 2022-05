¿Cuáles son los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2022?

Los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2022 está conformado por destacados atletas, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Lebron James. Así lo reveló un informe público por la revista Forbes, en el que se detallan las elevadas sumas de dinero que recaudan estos jugadores por sus negocios y por su desempeño en las diferentes disciplinas.

El estudio de la revista especializada en negocios y finanzas evaluó los ingresos que obtuvieron en salarios y bonificaciones atletas de todo el mundo en los últimos 12 meses. Además, se conoció que la suma total del dinero recaudado por todos los miembros de la lista supera los US$ 990 millones.

Los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2022

A pesar de no haber tenido la mejor temporada con el PSG, Lionel Messi se ha posicionado como el deportista que más dinero gana en la actualidad. Revisa, a continuación, qué otros personajes integran esta lista.

1. Lionel Messi

Lionel Messi es el deportista que mayor cantidad de dinero ha recaudado en todo el mundo, según Forbes. Si bien en los últimos meses no ha destacado, como lo solía hacer en el campo de juego, el astro argentino ha sabido invertir su dinero. Por ejemplo, en marzo de 2022 firmó con Socios, una aplicación basada en la nueva tecnología conocida como blockchain. Solo este acuerdo le permitirá obtener 20 millones de dólares al año.

El delantero del PSG también posee acuerdos de patrocinio con PepsiCo, Adidas y Budweiser. Además, es el primer embajador de la marca de atleta de Hard Rock International. De esta manera, el jugador argentino ha podido tener un ingreso de US$ 130 millones.

Lionel Messi es considerado el deportista que más dinero gana en la actualidad. Foto: AFP

2. Lebron James

Lebron James es una de las principales figuras de la NBA. Pero su éxito no solo se encuentra dentro del campo de juego, sino también en los negocios. James ha recaudado US$ 121.2 los últimos 12 meses. US$ 41.2 millones por su rendimiento deportivo y US$ 80 millones en inversiones y contratos de patrocinio.

Entre su principales inversiones se encuentran la compañía de gimnasios, Tonal. También posee su propio startup, conocida como StatusPro, que se dedica a la creación de contenidos de entretenimiento de realidad virtual.

Lebron James es el segundo atleta con más dinero, según Forbes. Foto: AFP

3. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha generado de mayo de 2021 a mayor de 2022 un total de US$ 115 millones. El jugador portugués obtiene este ingreso gracias a sus actividades en redes sociales, pues, según Forbes, cuenta con más de 690 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, Instagram y Facebook. Dicha popularidad le permite cobrar altas sumas de dinero a las empresa que patrocina, como Nike, Clear Shampoo y Herbalife.

Cristiano Ronaldo juega actualmente en el Manchester United. Foto: AFP

4. Neymar

Pese a que Neymar ha sido objeto de críticas por parte de la afición del PSG por la eliminación de la Champions League en la edición 2021-2022, el delantero brasileño ha seguido facturando exorbitantes sumas de dinero tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por ejemplo, en el último año ha recaudado US$ 95 millones de dólares.

Posee un contrato de patrocinio con Red Bull y Puma. También tendrá una serie en Netflix, denominada “Neymar: the perfec chaos”. Además de esto, viene invirtiendo en plataformas NFT.

Neymar es uno de los futbolistas del mundo que ha invertido en los NFT. Foto: AFP

5. Stephen Curry

Stephen Curry es uno de los jugadores que posee el salario más alto de toda la NBA. Curry se desempeña en los Golden State Warriors. Sus buenas actuaciones le han permitido firmar una extensión de su cuatro por cuatro años más y obtener US$ 215 millones adicionales. En lo que respecta al último año, Curry ha recaudado US$ 92.8 millones.

Stephen Curry juega en los Golden State Warriors de la NBA. Foto: AFP

6. Kevin Durant

El habilidoso basquetbolista de Brooklyn Nets recauda US$ 28 millones solo por promocionar las zapatillas de la empresa deportiva Nike. Además de esto, posee la startup Future y la plataforma NFT OpenSea.

Kevin Durant también ha firmado acuerdos comerciales como Weddmaps, Coinbase y NBTA Top Shot. Todo esto lo ha llevado a tener un ingreso de US$ 92.1 millones.

Kevin Durant es un jugador estadounidense de baloncesto que juega en los Brooklyn Nets. Foto: AFP

7. Roger Federer

Federer es el séptimo deportista que más ingresos ha obtenido en los últimos meses. La suma total de sus bienes este año asciende a US$ 90.7 millones. Esto a partir de sus contratos publicitarios con Rolex y Uniqlo, y sus inversiones en la empresa On.

Roger Federar ha ganado ocho ATP en toda su carrera como jugador profesional de tenis. Foto: AFP

8. Saúl Álvarez

Saúl Álvarez, más conocido como ‘Canelo’, es el boxeador con mayor fortuna actualmente. El atleta mexicano ha dado a conocer que invertirá en una cadena de gasolineras. Además, posee su empresa Canelo Promotions, con la que organiza combates en su país natal junto con otras dos compañías (DAZN y Matchroom Boxing).

A sus 31 años, ha recaudado un total de US$ 90 millones. Esto como resultado de sus victorias en el cuadrilátero (US$ 85 millones) y sus negocios fuera del campo de juego (US$ 5 millones).

Saúl Álvarez ha obtenido ha conseguidos campeonatos mundiales en cuatro diferentes divisiones de peso. Foto: AFP

9. Tom Brady

Tom Brady no solo destaca dentro del campo, sino también fuera del mismo. El jugador profesional de fútbol americano viene generando ingresos por las diferentes empresas y negocios en los que ha invertido. Incluso, ya ha firmado con Fox Sports para que pueda laborar como comentarista. Este empleo le otorgará un sueldo total de US$ 375 millones durante los próximos 10 años.

Su desempeñó deportivo le ha permitido facturar US$ 31.9 millones en los últimos 12 meses. Mientras que, a partir de sus inversiones, ha generado US$ 52 millones.

Tom Brady es el noveno deportista del mundo que más dinero gana, según la revista Forbes. Foto: AFP

10. Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo tiene tan solo 27 años, pero su juventud no ha impedido que se posicione entre los atletas con mayor ingreso económico del mundo. En diciembre de 2020 se convirtió en el fichaje más grande de la NBA hasta la actualidad, ya que firmó un contrato de cinco años con los Milwaukee Bucks por la suma de US$ 228 millones.

Por su desempeño en el campo, ha recaudado un total de US$ 39.9 millones, mientras que por concepto de patrocinios e inversiones privadas ha conseguido un ingreso de US$ 41 millones.