La criptomoneda Terra Luna, una de las 10 más valiosas de la industria cayó, este viernes 13 de mayo, en más de 98% en su estimación. Hasta el mes de abril, estaba cotizada en 120 dólares y ahora solo equivale a un dólar.

Este descenso alarmó y consternó a los inversores que no sabían cómo afrontar la situación. “La dramática caída significó que su capitalización de mercado cayó de más de US$ 40 mil millones a solo US$ 500 millones, lo que resultó en pérdidas sin precedentes para los inversores en una de las criptomonedas líderes”, informó Independent.

Criptomoneda Terra Luna: causa de su caída

El medio en mención precisó que si bien las criptomonedas atraviesan un camino de pérdidas, la de Luna es por tener inconvenientes con la moneda estable denominada Terra USD (UST). Esto provocó una inflación al igual que con los dólares estadounidenses.

En líneas generales, otras criptomonedas como Tether y Bitcoin también han sufrido caídas, pero no drásticas como la de Terra Luna. Por ejemplo, la primera bajó un dólar el jueves 12 de mayo, mientras que la segunda perdió 27.000 dólares traes descender 8% de su valor en menos de un día.

Drástica caída de la criptomoneda Terra Luna. Foto: captura CoinMarketCap

Inversores con mensajes de suicidio

Lo acontecido dejo perplejo a los inversores que se manifestaron en foros, escribiendo mensajes de suicidio. Uno de ellos comentó en sub-Reddit r/TerraLuna: “Perderé mi hogar pronto. Me quedaré sin hogar. El suicidio es la única salida para mí”. Los moderadores del portal colocaron en la parte superior números de líneas de ayuda. Otro redactó: “Perdí más de US$ 450.000, no puedo pagarle al banco”.