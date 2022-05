Cantinflas y el proyecto de Chespirito que rechazó: ¿iba a estar en “El chavo del 8”?

Mario Moreno, ‘Cantinflas’, y Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, son dos de los nombres más grandes de la comicidad en México y toda Latinoamérica. Probablemente, no sabías que ambos iban a trabajar juntos en un proyecto televisivo, pero el popular ‘Mimo de México’ terminó rechazándolo. ¿De qué programa se trataba y por qué la negativa?

Fue el propio Gómez Bolaños quien hizo esta revelación en una entrevista, y aunque al principio los fans puedan pensar que el proyecto rechazado era “El chavo del 8″ o “El chapulín colorado”, lo cierto es que se trataba de una propuesta inédita que lo iba a tener como protagonista, y aquí te contamos por qué no se concretó.

¿Qué proyecto de Chespirito rechazó Cantinflas y por qué?

Eran los años 60 y Cantinflas estaba en la cúspide de su carrera gracias a producciones como “Ahí está el detalle”, “El bolero de Raquel”, “El analfabeto” y muchas más. El comediante buscaba nuevas propuestas cinematográficas cuando le llegó una oportunidad en la televisión, que ganaba cada vez más terreno en México.

El interesado en llevar a Mario Moreno a la pantalla chica era Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Televisa (entonces Telesistema Mexicano), y para ello alistó una propuesta con uno de sus mejores guionistas, Roberto Gómez Bolaños, quien tenía experiencia en comedias de la Época de Oro, así como con programas como “Cómicos y canciones” y “El estudio de Pedro Vargas”.

Cantinflas (derecha) en 'Ahí está el detalle', uno de sus grandes éxitos. Foto: Casa de México

Este nuevo proyecto iba a llamarse ‘El estudio de Mario Moreno’ y Cantinflas ya había aceptado formar parte de él, según registros mencionados por el diario El Heraldo de México. No obstante, poco antes de empezar las grabaciones, el artista elevó sus exigencias, según relató Gómez Bolaños.

“Hice un guion, ya estábamos listos para entrar, pero creo que él no quería trabajar en televisión porque pidió un sueldo cinco veces mayor que el que ya habían arreglado. Le dijeron que no, y no se hizo”, recordó “Chespirito”.

“Con él tuve poco trato, y lo admiré. ‘Ahí está el detalle’ en mi película humorística favorita de todos los tiempos, nadie me ha hecho reír tanto como Cantinflas en esa película”, señaló el recordado actor y director del “Chavo”.

¿En qué programas de televisión participó Cantinflas?

Tiempo después, Cantinflas formó parte de otros proyectos televisivos. En concreto, se trató de dos series animadas: “Cantinflas Show”, emitida en 1972, y “Cantinflas y sus amigos” (Amigo and friends), lanzada en 1982. En ambas, el actor prestó su voz para su personaje del ‘peladito’. No obstante, no estelarizó algún programa.

¿Cuál es la melodía que usó Chespirito para “El chavo del 8″?

Tras el fallido intento del programa con Cantinflas, Roberto Gómez Bolaños lanzó programas como “Los supergenios de la mesa cuadrada”, pero su consagración a nivel continental llegó con “El chavo del 8″, cuyo primer episodio se emitió en 1971.

La melodía de apertura de esta exitosa serie está inspirada en la “Marcha turca”, composición de Ludwig Van Beethoven creada en 1811 y estrenada un año después. Para el programa, se utilizó la versión del músico francés Jean Jacques Perrey titulada “The elephant never forgets”.