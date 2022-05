Temblor: ¿qué aparatos tecnológicos no pueden faltar en la mochila de emergencia?

Ante la frecuencia de sismos en Lima y varias partes del Perú, es importante estar preparados para mantenernos a salvo. La mochila de emergencia es un objeto indispensable y en ella no deben faltar los artículos electrónicos que nos ayuden a mantenernos comunicados.

Entre estos dispositivos puedes incluir un celular que funcione pero no se use mucho, así como un cargador externo. A continuación, te explicamos todo sobre estos y otros objetos que no pueden faltar en tu mochila, junto con los medicamentos, el agua, alimentos no perecederos y demás cosas de importancia vital.

¿Cuáles son los aparatos tecnológicos que debe tener la mochila de emergencia?

A continuación, te sugerimos algunos dispositivos electrónicos que no pueden faltar en tu mochila de emergencia en caso de sismo:

Batería externa

Un dispositivo de carga externa puede ser de gran ayuda cuando la batería del teléfono se agota en medio de la emergencia. También permitirá cargar las laptops, celulares y tablets en caso de recortes de luz.

La batería externa permitirá cargar tu celular en un caso de emergencia. Foto: Difoosion

Teléfono de reserva

En caso de emergencias, recomendamos tener activo y cargado un teléfono móvil que ya no uses, pero que aún funcione, pues será muy útil cuando un celular se pierde o se le agota la batería.

Si posees un celular que ya no usas mucho, pero funciona, puede ser útil guardarlo en la mochila. Foto: AndroidPhoria

Pin extractor

Este accesorio, que suele venir en la caja del celular, te permitirá retirarle el SIM o tarjeta móvil. También puedes sustituirlo por algún elemento de su misma proporción.

El pin extractor suele venir en la caja del celular. Foto: Precise Hand Tools

Audífonos con cable

A diferencia de los audífonos inalámbricos con conexión Bluetooth, aquellos con cable te permitirán ahorrar energía y uso de datos de internet.

Los audífonos con cable te permitirán ahorrar energía y datos. Foto: TreceBits

Cargador para pilas

En una emergencia, es importante tener no solo repuestos de pilas de todos los tamaños, sino también un dispositivo para recargarlas.

El cargador de pilas es muy útil para diversas situaciones. Foto: Applesfera

Cargador USB para el auto

Será bueno tener un cargador USB compatible con el auto y el artefacto electrónico con el que se cuente, para cargarlo ante este tipo de situaciones.

¿Qué hacer en caso de sismo?

No olvides seguir las siguientes recomendaciones en caso de un sismo: