¿Por qué Pancho Rodriguez no tiene permitido regresar al Perú?

El último 12 de enero, Pancho Rodríguez fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por intentar regresar al Perú junto a una de sus hijas tras las vacaciones de Año Nuevo que había en Chile mientras “Esto es guerra” estaba en pausa.

Migraciones no lo dejó salir del establecimiento y le ordenó volver a su lugar de origen. El ex chico reality reaccionó con mucha tristeza: “No sé por qué me pones este tipo de pruebas, mi señor. No sé qué debo aprender de esto”. Dicho mensaje fue puesto sobre la fotografía que publicó en Instagram cuando fue deportado.

Desde ese entonces, el modelo se mantiene en Chile con su hija y ha podido retomar su vida; sin embargo, luego de apelar la decisión de vetarlo del Perú, Rodríguez aún se encuentra a la espera de una respuesta.

¿Por qué Pancho Rodríguez no puede regresar al Perú?

La razón por la que Pancho Rodríguez no puede regresar al Perú es porque su carnet de extranjería ha sido cancelado por Migraciones durante cinco años. Esto se dio debido a que la PNP le solicitó al mencionado ente que realice una investigación a los extranjeros que infringieron el Decreto Legislativo N.º 1350, lo que ocurrió por asistir a la fiesta de Yahaira Plasencia en pleno aislamiento social por la pandemia de COVID-19, según documento mostrado por Rodrigo González en su programa “Amor y fuego”.

“A Pancho nunca le notifican una propuesta de sanción. De un momento a otro, en diciembre le llega un documento diciéndole que ya no puede entrar más al país, que se le cancelará el carnet por cinco años. Él nunca pudo ejercer su derecho a la debida defensa y su debido proceso”, dijo su abogado Brigham Young para El Popular.

El 12 de abril, el letrado reveló que en ese mes se sabría cuál fue la decisión de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Sin embargo, después de un mes, aún no tiene respuesta alguna.

¿A qué le atribuye Rodríguez la falta de respuesta de Migraciones?

Pancho Rodríguez reveló a “Amor y fuego” que detrás de su salida del Perú se encontraría un conocido excongresista, ya que no le habría gustado que él sea relacionado con una mujer con la que él aparentemente salía.

El modelo chileno no identificó a la joven de la que se hablaba, pero sí mencionó que le ocultó su romance con el político, por lo que estuvieron peleados durante dos semanas.

A pesar de esta impase, Rodríguez dijo que jamás imaginó que el excongresista iba a usar sus influencias en Migraciones para que lo expulsen del Perú.

“Esta chica no me mandó a sacar, sino (que) a mí, al no decirme que salía con otra persona, me metió en ese problema. Porque esta persona se la agarró conmigo”, reveló el exchico reality. Él afirmó tener pruebas, pero no las mostró en el programa.