Fiorella Retiz reaparece: ¿qué dijo la periodista tras escándalo con Aldo Miyashiro?

Luego de que el pasado 19 de abril Aldo Miyashiro fuera captado en situaciones comprometedoras con Fiorella Retiz, la periodista rompió su silencio y habló por primera vez en televisión nacional tras el escándalo que desataron las imágenes difundidas por “Magaly TV, la firme”.

En ese sentido, fueron las cámaras de “Amor y fuego” que abordaron a la exconductora. De acuerdo al avance emitido por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Retiz respondió cómo afrontó la presión mediática tras la difusión del ampay que la alejó de la palestra pública.

¿Qué dijo Fiorella Retiz para “Amor y fuego”?

Según el video promocional de Willax, Fiorella Retiz reveló que, tras el escándalo, viene recibiendo tratamiento. “Estoy en una especie de tratamiento”, sentenció.

Por su parte, la reportera de “Amor y fuego” le preguntó cuán difícil fue lidiar con el escarnio público. “Sí, bueno, siempre la mujer es la que más sale afectada” , comentó la comunicadora.

Cabe resaltar que el informe completo de sus declaraciones se transmitirá este jueves 12 de mayo a partir de la 1.50 p. m..

Fiorella Retiz y su mensaje de disculpas por Instagram

La periodista emitió un primer pronunciamiento a través de su cuenta oficial de Instagram, luego de las imágenes difundidas besándose con el conductor de televisión Aldo Miyashiro.

Fiorella Retiz reconoce ampay con Aldo Miyashiro. Foto: captura de Instagram

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, escribió en su red social.