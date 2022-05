“Grey’s anatomy”: ¿cuánto días se necesitan para ver todos los episodios de la serie?

Gracias a su interesante y cautivante drama, “Grey’s anatomy”, la serie prime time médica más larga de la historia, ha logrado reunir a miles de fanáticos alrededor del mundo. La ficción creada por Shonda Rhimes lleva más de 15 años al aire y debido a su exito se espera que en los primeros meses del 2023 se estrene la temporada número19.

Esta serie, que se emitió por primera vez en el 2005, ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años. De su elenco original, solamente quedan tres actores: Chandra Wilson, quien da vida a Miranda Bailey; James Pickens Jr., que interpreta a Richard Webber; y, claro, su protagonista Ellen Pompeo (Meredith Grey).

¿Cuántos episodios tiene “Grey’s anatomy”?

En sus 18 temporadas, esta serie médica ha transmitido un total de 396 episodios, además de cinco especiales: “Straight to the heart”, “Under pressure”, “complications of the heart”, “Every moment counts” y “Come rain or shine”.

Temporada Número de episodios Temporada 1 9 Temporada 2 27 Temporada 3 25 Temporada 4 17 Temporada 5 24 Temporada 6 24 Temporada 7 22 Temporada 8 24 Temporada 9 24 Temporada 10 24 Temporada 11 25 Temporada 12 24 Temporada 13 24 Temporada 14 24 Temporada 15 25 Temporada 16 21 Temporada 17 17 Temporada 18 16*

Cabe resaltar que la última temporada aún no termina. Tiene próximo a estrenarse el episodio 17 llamado “I’ll cover you”, el cual se convertirá en el número 397 de la serie.

"Grey’s anatomy" viene presentando su temporada 18. Ellen Pompeo renovó su contrato por un año más. Foto: ABC

¿Cuánto días se necesitan para ver todos los episodios de “Grey’s anatomy”?

Para poder ver todos los episodios de “Grey’s anatomy” estrenados hasta el momento, se necesitan un total de 16 días y 12 horas aproximadamente, siempre y cuando se vea sin parar.

Sin embargo, si tenemos en cuenta el tiempo de sueño, puedes ver la serie completa en 25 días. Claro que si se ve en diferentes lapsos, podría extenderse al doble.

¿Dónde ver “Grey’s anatomy”?

Después de que la serie fuera retirada de Netflix, “Grey’s anatomy” se encuentra disponible en la plataforma de Amazon Prime hasta la temporada 17 y en Star+ hasta la temporada 18.

En la temporada 18, Meredith Grey se contagió de COVID-19. Foto: ABC

¿De que trata la serie “Grey’s anatomy”?

Esta serie relata la vida de Meredith Grey (Ellen Pompeo), hija de una eminente cirujana, quien logra una plaza como residente interna del Hospital Seattle Grace. En ese lugar compartirá vivencias personales con otros residentes y supervisores, entre ellos el médico Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

¿Qué pasará en la temporada 19 de Grey’s anatomy?

Según la cadena ABC, la temporada 19 de “Grey’s anatomy” “explorará el mundo en constante expansión de la medicina moderna a través de los ojos de queridos personajes nuevos y algunos que regresan”.

Sin embargo, podemos suponer que, al igual que la temporada 18, el ciclo 19 de la serie tendrá lugar en un mundo ficticio posterior a la COVID-19.