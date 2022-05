¿Qué le dijo la FIFA a la Federación Peruana de Fútbol sobre el caso Byron Castillo?

La FIFA hizo pública su decisión de abrir un procedimiento disciplinario contra Byron Castillo, futbolista del equipo ecuatoriano en las Eliminatorias Qatar 2022. Esto se dio luego de una denuncia hecha por la federación de Chile, en la que indicaron que Castillo no contaría con la documentación necesaria para ponerse la camiseta Tricolor.

Siguiendo esa línea, La Roja exige los tres puntos del partido disputado contra Ecuador. El polémico caso ha provocado que la FIFA invite a la federación ecuatoriana y a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a mostrar su postura en el asunto.

¿Qué le dijo la FIFA a la Federación Peruana de Fútbol?

Si bien la Blanquirroja no está directamente involucrada en el caso por puntos, debido a que se encuentra en las dos últimas posiciones de la tabla de las eliminatorias, la FIFA creyó necesario que la FPF exprese su opinión en lo referente a Byron Castillo.

“Habida cuenta de lo anterior, la FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la FEF y la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA ”, declaró el ente deportivo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

FIFA se pronuncia sobre caso de Byron Castillo en redes sociales. Foto: FIFA

¿Qué dijo la Federación Peruana de Fútbol?

Pese a las dudas que la denuncia hecha por Chile causó en la hinchada, Antonio García Pye, el gerente de selecciones de la FPF, se mostró tranquilo y declaró que el polémico caso no afectaría a la selección peruana y su camino al Mundial de Qatar 2022.