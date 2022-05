¿Por qué María Pía Copello dejó la conducción de EEG?

Este lunes se hizo oficial el nuevo reemplazo de María Pía Copello en la conducción del reality “Esto es guerra”. Renzo Schuller será el encargado de sacar cara por el equipo de los ‘combatientes’, justamente por ser uno de los rostros más representativos y queridos del antiguo programa de competencia que se emitía por canal 9.

La conductora se despidió emocionada del programa y dejó la posibilidad abierta de regresar. Conoce los motivos detrás de su salida del reality.

Razones por las que María Pía Copello renunció a EEG

Las razones por la que Copello decidió dar un paso al costado involucran su carrera como creadora de contenido y un viaje a Suecia por la nominación de su libro de cocina a los Gourmand Awards.

“Ya tenía un año más o menos comprometido de varios viajes y varias cosas. Tengo un libro de cocina que está nominado a los Gourmand Awards y me voy a en junio a Suecia, y cosas bonitas que me siguen pasando”, expresó María Pía en “América espectáculos”.

Asimismo, no es la primera vez que la ‘mamá influencer’ pone por encima sus proyectos personales que los televisivos. En el 2018, ya venía facturando a través de sus redes sociales, lo que no solo le permitía tener más flexibilidad en sus tiempos; sino también gozar de la compañía de su familia.

Por último, a pesar de la tristeza por dejar a su equipo, dejó la posibilidad abierta de regresar. “Por eso, no quiero regresar. No me puedo quedar y es difícil. Las despedidas son así. Cuando llegué, fue una emoción increíble. Pero, cuando me voy, es una tristeza muy grande. Esta vez, sí me voy muy triste. Es lo que me ha tocado, qué puedo hacer. No se imaginan el soporte que recibo todos los días en las redes y en todos lados. Gracias de verdad. Esto será un ‘hasta pronto’”, añadió.

Respaldo y apoyo a Renzo Schuller

Por otro lado, durante la presentación de Renzo Schuller en “Esto es guerra”, María Pía Copello tuvo la oportunidad de darle la bienvenida y desearle lo mejor en esta nueva etapa.

A través de sus redes sociales, manifestó su total respaldo y apoyo al exconductor de “Combate”. “Muchos éxitos, Renzo Schuller. Estoy segura de que defenderás a los ‘combatientes’ como debe ser. Contra todo y contra todos. Manden sus buenas vibras para Renzo”, escribió en Instagram.