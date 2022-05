Bitcoin: ¿por qué está cayendo la criptomoneda más importante del mundo?

El bitcoin, la criptomoneda más valiosa del mundo, sufrió un fuerte revés al caer un 10% este último lunes 9 de mayo a un precio de poco menos de US$ 31.000, y está más de un 50% por debajo de su máximo histórico de casi US$ 69.000 de fines del año pasado, y en su punto más bajo desde julio de 2021.

Carlos Bernos, country manager de Buda.com, señaló a La República que las criptomonedas son tan riesgosas como las acciones, ya que “el precio puede subir o bajar, porque este es determinado por la oferta y demanda”.

¿Qué factores afectan al bitcoin?

De acuerdo con Bernos, se pueden encontrar hasta tres factores detrás de la reciente caída del bitcoin. El primero de ellos es la correlación entre el mercado tradicional y las caídas que han sufrido estos. Es decir, se ha visto afectada por una volatilidad extrema ante la incertidumbre económica y geopolítica.

“Los mercados internacionales han caído, al igual que las acciones, empresas muy importantes. Entonces, el mundo cripto tiene cierta relación con los mercados más tradicionales, porque hay inversiones institucionales que vienen a este mundo”, expresó.

PUEDES VER: MEF buscará destrabar proyectos financiados con el canon en regiones mineras

En segundo lugar, Bernos recuerda que no ha habido algún factor que impulse la demanda de criptomonedas, ya sea una noticia o suceso que una expansión de la demanda. Por ejemplo, en febrero del 2021, Elon Musk, dueño de Tesla, invirtió US$ 1.500 millones de en Bitcoin y empezó a admitirlo como método de pago. Aquel día, el bitcoin se alzó hasta los US$ 44.000.

“Eso generó una expansión de la demanda muy fuerte, lo que hizo que por una oferta limitada el precio incremente. En estos primeros meses del 2022 no ha habido algo de esta naturaleza”, comentó Bernos.

Como tercer factor, Bernos recordó que el mercado de las criptomonedas es volátil, y que “es normal que haya estas fluctuaciones”.

“El año pasado hubo un bajón muy fuerte entre mayo y junio, bitcoin estuvo muy cerca de los US$ 30.000 como está ahorita, y en octubre hubo una recuperación gradual. Es muy precipitado decir que esta caída se va a mantener a corto plazo y es natural en las criptomonedas.

Consecuencias de esta caída

El colapso de las criptomonedas ya afectó a varias acciones con exposición a la industria. Por ejemplo, el negociador Coinbase cayó un 35% este martes y ha bajado más del 65% este año.

Entre los criptoactivos, bitcoin representó el 24% del volumen de negociación, frente al 16% en el último trimestre y frente al 39% hace un año.

Los volúmenes de negociación del operador de intercambio de criptomonedas cayeron a US$ 309.000 millones para el trimestre que finalizó el 31 de marzo, en comparación con los US$ 335.000 millones de hace un año.

Robinhood, que también permite a las personas comprar y vender algunas criptomonedas, ha caído un 45% en 2022.