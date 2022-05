Nataniel Sánchez: ¿qué dijo sobre Mario Hart y la relación que tuvieron hace 11 años?

No se calló nada. La actriz Nataniel Sánchez declaró, por primera vez, sobre la relación que tuvo con la estrella de reality Mario Hart en el 2011. La popular “Fernanda de Las Casas” se confesó en una entrevista con el canal de YouTube “Soy Jackie Ford”.

Sánchez habló de sus inicios en la actuación, así como de distintas anécdotas sobre su vida. Pero las cosas se encendieron cuando le preguntaron sobre el “Chato atrasador”, quien se volvió famoso luego de que las cámaras de Magaly Medina los captaran juntos cuando el público creía que ella aún estaba en una relación con Erick Delgado.

¿Qué dijo Nataniel Sánchez sobre Mario Hart?

Pese a que a Nataniel no le gusta hablar de su vida privada, no se quedó callada cuando le preguntaron sobre Hart y su polémico ampay 11 años atrás. “¿Te arrepientes de haber hecho famosos a algunos personajes mediáticos gracias a tu nombre? Sí qué le diste luz al pobre chico que no cantaba ni actuaba y que se hizo conocido ”, inquirió Jackie Ford, personaje encarnado por el bailarín Arturo Chumbe.

La intérprete intentó ser imparcial diciendo que “yo intento darles a las personas cercanas a mí la mejor versión mía, mi luz. Entonces, si estás a mi lado y te quieres coger de esa luz, pues bienvenida, yo no te la voy a quitar”.

Pero el famoso coreógrafo, quien tiene una amistad con Nataniel, siguió insistiendo en el tema hasta que finalmente la actriz de “Al fondo Hay Sitio” cedió frente a las interrogantes. “Yo quiero saber de quién estás hablando, porque hay gente que ya no existe en mi vida”, dijo Nataniel, algo que Chumbe aprovechó, preguntándole directamente por el piloto. “Perfecto, de un difunto, manejaba auto, después estuvo con una sobrina mía, Leslie Shaw”, acotó el bailarín.