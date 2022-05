Gerardo Gaitán: ¿quién es el docente citado como asesor de la tesis de Pedro Castillo?

Este último domingo, Gerardo Gaitán Merejildo, docente que figura como asesor de la tesis del presidente Pedro Castillo, negó su participación como gúia en la emisión del documento oficial.

En declaraciones al dominical Panorama, Gaitán Merejildo afirmó que solo fue profesor de la pareja presidencial en el curso de Desarrollo de la investigación.

“Quien habla no ha participado como asesor de tesis, he sido profesor de un curso. El profesor de un curso no es el asesor. Ahí existe divergencia (...). El suscrito fue invitado por la César Vallejo para dictar el curso de maestría. Fue en el periodo 2012 – 1. En ese periodo se me indicó que debía dictar en el distrito de Tacabamba un curso de Desarrollo de investigación científica”, explicó el docente.

PUEDES VER: Karelim López asegura que Pedro Castillo obtuvo título de magíster tras pacto con César Acuña

¿Quién es Gerardo Gaitán?

De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Gerardo Gaitán Merejildo es licenciado en Antropología Social y en Educación y Filosofía, también ostenta el grado de doctor en Gestión y Educación.

Se ha desempeñado como profesor principal de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, como profesor equivalente asociado de la Universidad Nacional del Santa y como coordinador de la sección de Maestría de Ciencias de la Educación en la misma casa de estudios. Ha sido también docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo y docente de la Universidad Nacional de Cajamarca.

Asimismo, ganó el concurso de Proyectos de Investigación: “Turismo Rural Comunitario para generar mayor desarrollo Socio Cultural de la Comunidad de Wiracochapampa de Huamachuco. 2019- 2020.

También ha sido el fundador y director de Museo de Arqueología e Historia de la Universidad Nacional del Santa, investigador en el área de Humanidades y Ciencias Sociales y promotor del Instituto Superior Tecnológico “Educación para el Desarrollo”.

En la última actualización de la web de la Concytec al 2020 se verifica que era docente Ordinario de la Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA) y coordinador de Estudios Generales de esta casa universitaria.