Christian Domínguez: ¿qué dijo sobre su supuesta infidelidad con Giuliana Rengifo?

A través de las redes sociales se difundieron imágenes falsas sobre un presunto ampay al cantante Christian Domínguez con la intérprete de orquesta musical, Giuliana Rengifo. Tras darse a conocer estos rumores, el salsero Christian Domínguez no tardó en pronunciarse y rechazar tajantemente la veracidad de esta información.

En un enlace en vivo por medio del programa “América hoy”, emitido este lunes 9 de mayo, Christian Domínguez negó alguna posible relación con Rengifo y señaló que no es la primera vez que se difunden este tipo de noticias falsas que “están lucrando y estafando a las personas”.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre supuesto ampay?

Christian Domínguez se conectó desde Puerto Maldonado y apareció ante cámaras aclarando los rumores de una presunta infidelidad a su pareja, Pamela Franco.

“Para tristeza de muchos, eso es falso, hay gente que le gusta lucrar con el escarnio. No es la primera vez, hace mes y medio la misma foto fue publicada conmigo y Yahaira Plasencia. Están lucrando y estafando a las personas porque (eso) se utiliza para generar ingresos ”, indicó para “América hoy”.

Asimismo, resaltó que este tipo de falsas acusaciones terminan incomodando también a su compañera sentimental. “Sí, es fastidioso que te etiqueten. Me escriben a mí y a mi señora, genera un fastidio así sea falso. Me siento triste, incómoda por las preguntas. Esto ya no es una broma, esto es un robo ”, resaltó.

De igual forma, resaltó que le molestó también que se difundieran estos rumores cerca al Día de la Madre. “Esta página se utiliza para generar ingresos, entonces, me siento bastante fastidiado y triste porque lo hicieron a vísperas del Día de la Madre, donde incomoda no solamente a mí, sino a mi señora y familia”, recalcó el cantante es padre de una menor junto con Pamela Franco.

Por su parte, Giuliana Rengifo también negó y descartó los supuestos rumores que la vincularían con Christian Domínguez. “Es una patinada total. Están vendiendo humo. Esperaré esas imágenes porque venderán gato por liebre a la gente. Lo descarto totalmente”, informó al Trome.