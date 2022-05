Día de la Madre 2022: trucos caseros para que tus arreglos florares duren más tiempo

Hoy, segundo domingo de mayo, se celebra el Día de la Madre en nuestro país y, como es costumbre, miles de peruanos sorprenderán al ser que les dio la vida con un hermoso arreglo floral. Para que este detalle perdure durante varios días, te enseñamos los mejores trucos caseros que te ayudarán a mantener tus flores frescas por más tiempo.

Ten en cuenta que el tiempo de vida de tu arreglo floral dependerá del cuidado que les des. Lo usual es que duré tres días, pero si le prestas la atención adecuada pueden durarte hasta unas tres semanas.

Coloca tus flores en un ambiente adecuado

Para que tu arreglo floral pueda prosperar debes colocarlo en un ambiente donde no le caiga la luz directa del sol, ya que puede secarlas y marchitarlas rápidamente. Además, el recipiente donde se encuentren debe ser lo suficientemente grande como para que entren cómodamente. Si están demasiado apretadas, se ahogarán mutuamente y durarán poco tiempo.

Los arreglos florales no deben recibir la luz directa del sol. Foto: La República /Renato Pajuelo

Mantén las flores hidratadas

Aparte de colocar las flores en un recipiente con agua, debes cortar sus tallos en forma diagonal para aumentar la superficie de absorción y puedan mantenerse hidratados por más tiempo. Recórtalos de esta manera tres veces a la semana.

Además, debes renovar el agua de manera frecuente. Ten en cuenta que a las flores les resulta mucho más fácil absorber agua ligeramente tibia o a temperatura ambiente.

Corta el tallo de tus plantas para que puedan hidratarse mejor. Foto: casabonita

Asegúrate de que tengan los nutrientes que necesitan

Las plantas son seres vivos, por lo que necesitan alimentarse. El agua de tu florero no tiene todos los nutrientes de los que disfrutan en la tierra, por lo que debes sustituirlo.

Puedes conseguir alimento para plantas en florerías y viveros, pero si no quieres comprar el producto, puedes reemplazarlo por una cucharadita de azúcar o miel mezclada en el agua de tus flores.

Aleja tus flores de las frutas

Este es un truco casero que no es conocido por muchas personas, pero que realmente hace una gran diferencia. No importa dónde decidas colocar tu florero, asegúrate de no ponerlo cerca de frutas o verduras, debido a que la cercanía con otros vegetales acelerará la descomposición de tus flores.

Para que tus flores duren más tiempo, colócalas lejos de las frutas y verduras. Foto: excélsior

Coloca aspirina disuelta