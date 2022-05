Starlink en Perú: ¿qué es y cuánto costaría el servicio de la empresa de Elon Musk?

Elon Musk (creador, entre otras cosas, de Starlink) ha demostrado ser un genio de las telecomunicaciones y del internet: con la compra que hizo de Twitter, Musk le dice al mundo por qué es el hombre más rico del planeta, lo cual lo ha llevado a incurrir en terrenos inexplorados. Sin embargo, tiene muchos enemigos y algunos adversarios dentro del mundo de la informática, como el legendario Bill Gates, quien lo ha criticado por preferir invertir en viajes al espacio que en vacunas.

En suma, Musk es todo un personaje. Y su servicio de Starlink, como no era de esperarse, estará presente en varias partes del mundo, y Perú no será la excepción. Averigua acerca de los servicios que ofrecerá esta red, además de los posibles costos que tendría en nuestro país.

¿Que servicios ofrecerá Starlink?

El sistema Stalink -que es un proyecto de constelación de satélites con el fin de ofrecer banda ancha, baja latencia y bajo costo- ha sido aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC), bajo la Resolución ministerial 362-2022-MTC/01.03, en la cual se permiten los siguientes servicios:

Servicio portador local en la modalidad conmutado y no conmutado

Servicio portador de larga distancia nacional en la modalidad conmutado y no conmutado

Servicio portador de larga distancia internacional en la modalidad conmutado y no conmutado.

PUEDES VER: Elon Musk no piensa conservar Twitter y planearía venderlo en tres años

Starlink: ¿qué costos tendrían sus servicios?

En otros países, el servicio de Starlink tiene un costo de US$ 99 por mes con una tarifa única de equipo de US$ 499. Mientras que el Starlink Premium cuesta US$ 500 por mes con una tarifa única de equipo de US$ 2.500 y la instalación del servicio es totalmente gratuita.

Cabe precisar que la empresa todavía no ha especificado qué servicios en particular proveerá en el Perú y cuáles serán los costos. Estos precios son solo referenciales.