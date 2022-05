Mayra Goñi: ¿cuál fue su reacción tras colocarse un chip rejuvenecedor?

La actriz peruana Mayra Goñi reveló a través de sus redes sociales que se colocó un chip rejuvenecedor. No obstante, la modelo aclaró cuál es el objetivo que mantiene con este aparato, y dio a conocer cuáles son los beneficios del mismo.

¿A qué se debe la colocación de un chip rejuvenecedor? La también influencer señaló que había bajado cuatro kilos en estos meses sin hacer algún esfuerzo físico. Por ello, sus allegados le aconsejaron utilizar el un chip rejuvenecedor, que es utilizado, por lo general, para revertir el envejecimiento.

Esto fue lo que dijo Mayra Goñi luego de colocarse un chip de rejuvenecimiento

La popular influencer peruana utilizó sus historias de Instagram para dar a conocer sus actividades diarias; entre ellas, comentar que se había colocado un chip rejuvenecedor. En esa línea, relató que ella tiende a bajar de peso rápidamente.

“No saben cuánto he bajado. ¿Cuántos kilos creen que bajé? He bajado como cuatro o cinco kilos. Un kilo lo subo rápido, pero cuatro o cinco kilos es como ‘uf’. Me han recomendado ponerme un chip que se le llama ‘rejuvchip’, el chip de rejuvenecimiento” , sostuvo la cantante.

PUEDES VER: Mayra Goñi revela que rechazó protagónicos en novelas y prefirió quedarse en Miami

Luego, comentó que fue al médico para consultarle lo sucedido. “Fui al doctor y le expliqué lo que me pasó. Le comenté sobre el chip rejuvenecedor y me dijo que este chip tenía más ventajas: subir masa muscular y que daba mucha energía. M e nombró muchas ventajas y me quedé estupefacta. Al final dije: ‘Quiero ese chip’”, agregó la joven.

¿Mayor apetito sexual? Otro de los beneficios que reveló Mayra Goñi

Además del aumento de masa muscular y una mayor energía, Mayra Goñi descubrió otro de los beneficios que este procedimiento: aumentar la libido; es decir, un mayor deseo sexual. “No sé si decirles chicos, pero también te da apetito sexual. Ay, me muero, ahora cómo voy a estar” , sentenció entre risas.

“No me duele absolutamente nada. Estoy feliz, ya quiero que pasen estas dos semanas para empezar a ver los resultados”, comentó Mayra Goñi, luego de mostrar la ubicación del parche a la altura de su cadera.