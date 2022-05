¿Cómo hacer un testamento y por qué es importante?

¿Alguna vez pensaste en hacer un testamento? ¿Crees que es un trámite muy engorroso o difícil de realizar? Aunque no lo creas, es un procedimiento legal mucho más sencillo de lo que aparenta, además de ser vital para evitar posteriores problemas entre tus herederos. Conoce, a continuación, todos los detalles sobre los pasos a seguir para realizar este documento.

Según las cifras proporcionadas por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en el Perú no se acostumbra a dejar estos trámites en orden antes de que el otorgante fallezca. En el 2021, se registraron 175.489 solicitudes de sucesión intestada ante la entidad, que es un trámite realizado por los deudos para recibir legalmente cualquier tipo de herencia cuando el propietario muere sin dejar testamento o cuando este es declarado nulo. A comparación, en el mismo tiempo, solo se realizaron 7.901 testamentos en el territorio nacional.

El abogado Julio Enrique Celis Zevallos nos da luces sobre las razones de la notoria diferencia entre estas cifras. “Lo que pasa es que la gente piensa que si no tiene tantos bienes que dejar no es necesario que se realice, pero la consecuencia de no dejar un testamento es que, al fallecer, los herederos forzosos se ven obligados a hacer una sucesión intestada, que es el documento que remplaza a la omisión del testamento”, explicó el letrado.

¿Qué es un testamento?

Es importante empezar aclarando el panorama y, por lo mismo, debes saber que un testamento es la herramienta legal más popular y efectiva para garantizar que se cumplan los deseos de una persona sobre el que será el futuro propietario/a o beneficiaria/o de sus bienes.

Un testamento es importante para evitar problemas a futuro entre los herederos. Foto: Andina

“El primer documento que nos entregan como parte de nuestra identidad es la partida de nacimiento y el último documento que todos deberíamos tener la obligación de hacer es un testamento”, dijo el abogado Celis.

¿Por qué es importante hacer un testamento?

Es de gran importancia debido a que, si fallecemos de forma inesperada, la ley será la que decidirá por nosotros sobre el destino de nuestros bienes. Además, debemos recordar que el testamento siempre puede ser revocado por el otorgante y solo se activará en el momento en que se produzca la muerte del mismo .

Tipos de testamentos

Hay cuatro tipos de testamentos:

Cerrado: lo hace el testador a puño y letra o máquina, para luego introducirlo en un sobre, y es entregado sellado al notario en presencia de dos testigos, que no sean parientes o herederos forzosos. Para abrirlo se debe citar a una audiencia, luego de la muerte del otorgante.

lo hace el testador a puño y letra o máquina, para luego introducirlo en un sobre, y es entregado sellado al notario en presencia de dos testigos, que no sean parientes o herederos forzosos. Para abrirlo se debe citar a una audiencia, luego de la muerte del otorgante. Por escritura pública: el testador acude a la notaría con dos testigos, que no sean parientes o herederos forzosos, y le dicta su voluntad al notario. Es la opción más recomendable.

el testador acude a la notaría con dos testigos, que no sean parientes o herederos forzosos, y le dicta su voluntad al notario. Es la opción más recomendable. Ológrafo: está escrito a mano por el testador y se entrega al Poder Judicial. Para abrirlo, los familiares deben llevarlo al notario para que lo protocolice. Es un proceso que demora de uno a dos años.

está escrito a mano por el testador y se entrega al Poder Judicial. Para abrirlo, los familiares deben llevarlo al notario para que lo protocolice. Es un proceso que demora de uno a dos años. Especiales como el marítimo, aéreo o militar: se otorgan de forma provisional hasta que el testador llegue a su destino. Se deben regularizar.

¿Puedo beneficiar a quien desee en mi testamento?

Si bien el propósito máximo de hacer un testamento es poder elegir quién se va a quedar con nuestras propiedades al momento de fallecer, la ley determina que hay ciertos herederos forzosos que no podemos evitar que reciban nuestros bienes luego de morir. “ No se puede dejar de incluir al cónyuge, sea hombre o mujer, y a los hijos, tanto matrimoniales como extramatrimoniales ”, explicó Celis Zevallos.

Los herederos forzosos están contemplados por ley en el testamento. Foto: Instagram / AbogadosConsultas

¿Qué se incluye en un testamento?

Al momento de realizar un testamento, se hará una relación de todos los bienes muebles e inmuebles del otorgante, que pueden ser: propiedades, autos, cuentas bancarias, disposición del AFP o del CTS, entre otros. “El dueño de la herencia detallará qué bien quiere dejar a cada persona, en partes proporcionales, tanto al cónyuge como a los hijos”, dijo el abogado.

Además, no hay que olvidar que dentro de un testamento hay una parte, 1/3 de libre disposición, en dónde el testador puede elegir dejarle parte de su herencia a cualquier persona que sea alguno de sus familiares directos , ya contemplados en la repartición de bienes previos.

¿Cómo hacer un testamento en la notaría?

Para hacer un testamento por escritura pública, debes seguir los siguientes pasos:

El testador debe ir con dos testigos a la oficina del notario. En ciertos casos, por motivos de salud, el notario puede ir a la casa del testador.

El testador debe mostrar su DNI, pasaporte o carné de extranjería. Además, la notaría comprobará de forma biométrica la identidad del mismo.

Finalmente, el testador le dictará al notario su voluntad, quien lo escribirá a mano o máquina. Después, se colocará la fecha y firma del documento.

“Uno de los requisitos más importantes para hacer un testamento es que la persona esté en plena facultad de su capacidad física y mental. Por eso es importante no dejar la creación de este documento legal para último minuto ”, dijo el letrado.

Realizar un testamento no es un proceso engorroso como se suele creer. Foto: Instagram / AbogadosConsultas

¿Puedo desheredar a uno de mis herederos forzosos?

El testador tiene la capacidad de desheredar a sus herederos forzosos tan solo si se comprueba, mediante un acto judicial, que estas personas atentaron contra el otorgante . En esta circunstancia, el testador tiene la facultad de modificar su testamento y sacarlos del mismo.

¿Quién es el albacea y cuál es su función?

Es una persona muy importante en este procedimiento legal, debido a que será quien ejecutará la voluntad del testador, y es nombrado en vida por el mismo. Nadie tendrá opción a oponerse a estas disposiciones, a menos que el otorgante haya emitido a un heredero forzoso; solo en ese caso se podrá hacer una excepción en el Poder Judicial.

“El albacea no solo se encargará de repartir los bienes del fallecido, sino también de pagar las deudas y todo lo que concierne a los inmuebles hasta cumplir la última voluntad del testador”, declaró Julio Celis.