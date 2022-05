¿Por qué nos salen canas? La respuesta te sorprenderá

No cabe duda de que el cabello forma parte importante en la imagen de una persona. Ya sea corto o largo, con un corte especial o simplemente recto; una melena es, quizás, de las fracciones más preciadas, tanto por hombres como por mujeres, quienes recurren a diversos tratamientos cosméticos para preservarlo.

Sin embargo, a una cierta edad, el cabello suele vestirse de color gris o blanco, que no es nada más y nada menos que las conocidas canas, una tonalidad de la cabellera que genera interrogantes respecto a su aparición y cómo se origina.

Ante esta incógnita, Robert H. Shmerling, editor en la revista Harvard Health Publishing, señaló que los folículos pilosos del cabello también envejecen y, al renovarse constantemente, el tono de pigmentación que poseen es menor. En palabras sencillas: al salir el nuevo cabello, este no presentará el color que hemos tenido desde pequeños, sino que pasará a un tono más claro, volviéndose más gris o blanco, inclusive.

“Los folículos pilosos producen menos color a medida que envejecen, por lo que, al pasar por su ciclo natural de teñirse y regenerarse, después de los 35 años es más probable que crezcan canas” , señaló el experto en una publicación.

¿El estrés tiene que ver en la aparición de canas?

En palabras del investigador, “en los humanos, la mayoría de casos no están relacionados con este motivo (estrés)”. No obstante, este factor sí provoca que el cabello se caiga hasta tres veces más rápido de lo normal, mas no estimula la calvicie.

Un estudio realizado en ratones en el 2020 dio a conocer que los roedores desarrollaron un pelaje gris estando bajo dosis de estrés; sin embargo, se desconoce si esto resulta aplicable en los humanos.

¿La genética tiene que ver con la aparición de canas?

Según Shmerling, otro de los motivos para que nuestro cabello se vuelva gris está influenciado por los genes que heredamos de nuestros padres. “Aunque el estrés puede desempeñar un papel en el proceso, sería más útil mirar a las generaciones pasadas en lugar de los niveles de estrés” , sentenció el experto.

¿Existen enfermedades que producen canas?

Sí. La aparición de canas, además, puede estar relacionada a ciertas enfermedades, sobre todo si las mismas aparecen a una edad temprana. En esa línea, la publicación de dicha casa de estudios refiere que las canas no son un indicador clave de la edad, sino también de la falta de ciertas vitaminas y presencia de algunas patologías: