Día de “Star Wars”: ¿por qué se celebra el 4 de mayo y desde cuándo?

Cada 4 de mayo, los aficionados del mundo creado por el cineasta George Lucas celebran el Día de “Star Wars”. Esto, en homenaje a una de las sagas más míticas de la industria cinematográfica conocida en español como la “Guerra de las galaxias”.

Las formas en las que se festeja este día son especiales, desde ver maratones de la franquicia, compuestas por una serie de películas, hasta asistir a festivales vestido de personajes memorables como Luke Skywalker, Darth Vader, el maestro Yoda, la princesa Leia, Han Solo, entre otros. Pero, ¿por qué se eligió el 4 de mayo para celebrar el Día de “Star Wars”? Aquí te contamos los detalles.

¿Por qué el Día de “Star Wars” se celebra cada 4 de mayo?

Aunque la franquicia fue lanzada en el año 1977, no fue hasta mayo de 2011 que esta fecha fue instaurada. Pero, ¿por qué el 4 de mayo? Se debe a la similitud fonética que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de “Star Wars”:

“May the force be with you” (frase icónica de los jedi desde la primera película de la saga; en español significa “Que la fuerza te acompañe”)

“May the fourth be with you” (su traducción al español es “Que el 4 de mayo te acompañe”)

La fecha para celebrar el Día de Star Wars surgió de un juego de palabras. Foto: Disney+

¿Cómo es que estas dos frases se juntaron?

Según la historia reconocida por Lucasfilm, productora que creó “Star Wars”, la frase “May the fourth be with you” o “Que el 4 de mayo te acompañe” se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

Para felicitarla por haber ganado las elecciones, el partido conservador publicó un singular saludo en London Evening News, donde parafrasearon la famosa frase de la saga.

Saludo del partido conservador en Reino Unido a Margaret Thatcher por su victoria en las elecciones de 1979. Foto: London Evening News

¿Quién impulsó la celebración del Día de “Star Wars”?

Este evento mundial fue iniciativa de Toronto Underground Cinema, una popular cadena de cines de Canadá que organizó un festival en el que se proyectaron todas las películas de “Star Wars”. Fue así como la celebración cobró relevancia en los medios y los fanáticos se encargaron de fortalecerla a través de los años.

¿En qué orden ver las películas de “Star Wars” para entender la trama?

Aunque existe la trilogía original que te introduce a la “Guerra de las Galaxias”, con el paso del tiempo esta se convirtió en una saga, ya que se incluyeron más capítulos a la historia. En ese sentido, para entender mejor la relación entre los personajes y escenarios, te presentamos una versión del orden de las películas.