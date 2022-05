¿Por qué Gianluca Lapadula no juega en el Benevento?

El delantero titular de la selección peruana Gianluca Lapadula no juega en su club, el Benevento de la Serie B italiana. Faltan menos de 45 días para que el equipo que dirige Ricardo Gareca dispute su pase al Mundial Qatar 2022, así que la situación del ítaloperuano preocupa a los gestores de la bicolor.

Justamente, el exfutbolista y ahora asistente técnico Nolberto Solano esclareció los motivos por los que Lapadula no figura siquiera en la convocatoria de los partidos. En una entrevista concedida a TV Perú Deportes, el ‘Maestrito’ dijo: “Es una relación (con el Benevento) que parece que está rota con Lapadula, es una pena, pero ojalá que pueda solucionarse”.

“Todo es muy extraño”, agregó Solano. Lo cierto es que el delantero de la Blanquirroja no juega en su equipo desde el 19 de marzo, cuando fue parte de la derrota ante Frosinone por 2-0. En lo que va de la Serie B, el ‘Zorro’, apodado así por la Conmebol, ha jugado 20 partidos (11 como titular) y marcó 10 goles.

“Él es un jugador de selección y está a puertas de llegar a un Mundial, y que no juegue... no me lo explico”, dijo también el exjugador de Boca Juniors y Newcastle. El último fin de semana de comienzos de mayo, la familia del ‘Bambino’ fue a visitarlo, pero su entrenador Fabio Caserta no lo enlistó en los convocados.