Twitter: ¿cuál fue el primer tuit de la historia?

Twitter es una red social que a diario suma nuevos usuarios, ya que permite comunicarse y expresar opiniones a través de tuits. La plataforma, cuyo dueño actual es Elon Musk, se utilizó por primera vez en el año 2006. Desde aquella fecha, hasta la actualidad , millones de personas de diferentes países del mundo han publicado contenido en el servicio de microblogueo. Pero, ¿cuál fue el primer tuit de la historia? Descúbrelo a continuación.

Twitter también se caracteriza por establecer un determinado número de caracteres para sus publicaciones, lo que ha generado que las personas redacten los populares hilos, que sirven para ampliar una opinión o ampliar la información publicada.

¿Cuál fue el primer tuit de la historia?

El primer tuit de la historia fue “configurando mi twttr” (”just setting up my twttr” en inglés). Se trató de un mensaje automático configurado por el CEO de Twitter Jack Dorsey, que se publicó el 21 de marzo del 2006. En tanto, la primera publicación escrita por un humano fue “invitando a mis compañeros de trabajo”.

El primer tuit de la historia fue un mensaje automático del CEO de Twitter, Jack Dorsey. Foto: captura Twitter

¿Cuál es el valor del primer tuit de la historia?

En su momento, el primer tuit publicado en la popular red social pasó sin generar mayor repercusión. No obstante, en marzo del 2021, Dorsey vendió el Non Fungible Token (NFT) de esta publicación a US$ 2,9 millones.

Tras concretar la transacción, Dorsey donó el monto económico a la población de Sudáfrica afectada con la crisis de la pandemia de la COVID-19.

La venta también ha generado dudas respecto a lo que sucedería con el tuit. Hasta el momento, la publicación puede ser vista por los usuarios de Twitter; sin embargo, ello podría cambiar según la decisión que tome el dueño del NFT del tuit.

¿Quién es Jack Dorsey?

Jack Dorsey es un empresario estadounidense que fundó Twitter en 2006 junto con Biz Stone, Noah Glass y Evan Williams. Asimismo, es el actual director ejecutivo de Square, una empresa que brinda servicios digitales. Dorsey también fue cofundador de esta compañía junto con Jim McKelvey.

Dorsey, además de ser un destacado desarrollador de software, es popular por su particular estilo de vida, ya que solo come cinco comidas a la cena, según relató en el podcast Ben Greenfield Fitness: Diet, Fat Loss and Performance. Según Dorsey, este estilo de vida le ayuda a ser más productivo.

Jack Dorsey es el director ejecutivo de Square. Foto: AFP

¿Quién es el actual dueño de Twitter?

En abril de 2022, el multimillonario Elon Musk se convirtió en el nuevo dueño de Twitter tras comprar la red social por un monto de 44.000 millones de dólares.

Musk es actualmente el hombre más rico del mundo, según dio a conocer la revista Forbes, ya que su fortuna asciende a 219.000 millones de dólares. Además, es dueño de empresas como SpaceX, Tesla, entre otros.