¿Cuánto dinero tiene Lionel Messi y cuáles son sus negocios?

Lionel Messi no solo destaca por ser uno de los mejores jugadores de fútbol, sino que también llama la atención por las exorbitantes sumas de dinero que gana cada temporada. El delantero del PSG, que nació en la ciudad de Rosario, Argentina, es uno de los deportistas mejor pagados a nivel mundial. Pero, ¿cuánto dinero tiene Lionel Messi?

Messi debutó en el club español FC Barcelona con apenas 16 años. Desde entonces, el astro argentino ha obtenido diferentes títulos colectivos e individuales. Además, ha firmado varios acuerdos de patrocinio con importantes marcas y compañías, como Adidas o Pepsi. Esto le ha permitido reunir una elevada suma de dinero e invertir en hoteles, restaurantes y otros negocios.

¿Cuánto dinero tiene Lionel Messi?

La fortuna de Lionel Messi asciende a US$ 1.2 mil millones . Esta suma contempla sus ingresos como futbolista y patrocinios, según reveló la revista Forbes en agosto de 2021. De acuerdo con el portal especializado en finanzas, el jugador argentino ha conseguido US$ 875 millones por su labor en el campo de juego y US$ 375 millones por publicidad.

Forbes también da cuenta que el ingreso del jugador argentino podría haber sido mayor, ya que durante la pandemia tuvo un recorte de entre US$ 25 y US$ 75 millones de sus bonificaciones y salario.

¿Cuáles son los negocios de Lionel Messi?

Hoteles

En 2018, Messi se vinculó con la cadena hotelera MiM Hoteles, que forma parte del Grupo Majestic. A partir de esto, la compañía ha abierto cuatro nuevos hoteles en diferentes ciudades de España, como Mallorca, Ibiza, Valle de Arán y Sitges.

Ropa

El jugador argentino lanzó, en septiembre de 2019, su marca de ropa. El proyecto cuenta con la directora creativa Ginny Hilfiger, quien ha trabajado anteriormente en firmas como FILA o Tommy Hilfiger.

Patrocinio

En 2006, Messi firmó un acuerdo publicitario con la reconocida marca deportiva Adidas. El vínculo se renovó en 2017, año en que se acordó que el jugador tendría un compromiso vitalicia con la empresa, según detalla Forbes. El futbolista argentino también posee contratos publicitarios con Pepsi, Gillete, Huawei, Turkish Airlines y Mastercard.

Inmuebles

Lionel Messi también ha incursionado en el sector inmobiliario, aunque no ha tenido el éxito que esperaba. En 2008, creó en la ciudad de Rosario, en Argentina, la sociedad El Rincón Solidario SL. La empresa, que se centraba en el alquiler de inmuebles, generó más perdidas que ganancias, por lo que se tuvo que cerrar en 2020.

¿Cuál es el sueldo de Lionel Messi en el PSG?

En agosto de 2021, el medio deportivo francés L’Equipe reveló que el sueldo de Lionel Messi en el PSG asciende 30 millones de euros netos por temporada . El medio deportivo también detalló que, si el jugador argentino permanece hasta el 2024 en el club, obtendría la suma total de 110 millones de euros, pues se le otorgará un bono de fidelidad de 10 millones tanto en la segunda como tercera temporada.

Este sueldo es muy similar al del futbolista Neymar Junior, quien cobra 30 millones de euros por año. Sin embargo, a diferencia de Messi, el delantero brasileño no cuenta con el bono de fidelidad de 10 millones.