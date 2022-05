¿Cuál fue la primera canción de reguetón de la historia?

El reguetón es uno de los géneros más populares de la actualidad. De acuerdo con expertos, sus orígenes se remontan a la década de 1990 y tomó fuerza con la aparición de intérpretes como Tego Calderón, Don Omar, Daddy Yankee, quienes lo popularizaron en América Latina y el mundo.

Desde hace algunos años, se debate cuál es la canción pionera del género musical que hace mover el cuerpo de miles en todo el planeta. En esta nota, conoce la canción y al artista que abrió camino al reguetón.

¿Cuál es la primera canción de reguetón?

Vico C, el rapero y compositor puertorriqueño-estadounidense, es el referente de la primera canción de reguetón con su popular tema “Bomba para afincar”.

“Que la guitarra me haga un sonido así… seguido por el bajo. Desde el Caribe yo vengo directo aquí, para asegurarte que…”, así suena la introducción del tema popularizado en 1991 y que formó parte de su disco “Hispanic Soul”. Se debe precisar que el single es una fusión entre la música reggae y el hip hop.

No obstante, para algunos, esta no sería la primera canción del género, sino “She likes my reggae” del álbum “Misión La Cima” (también de Vico C), que fue grabada un año antes.

¿Quién es Vico C?

Luis Armando Lozada Cruz, nombre real de Vico C, nació en Nueva York, en 1971, pero volvió a Puerto Rico a los 5 años, donde desarrolló su talento musical e inició su difusión.

En plena década de 1980, grabó “La recta final”, un trabajo que significó un importante espaldarazo para su carrera y lo convirtió en una estrella. En 1992, lanzó sus sencillos “Saboréalo” y “María”, los cuales fueron un éxito. Con estos, además, consiguió un disco de Oro y de Platino. A estos, hay que sumarle la edición de su siguiente álbum “Explosión” y la creación en 1994 de su discográfica propia.

A mediados de la década de 1990, sufrió un accidente de coche y se vio envuelto en problemas de adicción a las drogas. El cantante se recuperó y se refugió en la religión.