Carlos Vílchez: ¿de qué trata su taller antiampay dirigido a hombres y mujeres?

“Primer curso de especialización antiampay” es el nombre de una lección con la cual el cómico Carlos Vílchez busca que hombres y mujeres no sean captados en situaciones comprometedoras por alguna cámara de “Magaly TV, la firme”.

El curso llega en medio del alboroto ocasionado por el escándalo protagonizado por Aldo Miyashiro, Óscar del Portal, Fiorella Retiz y Fiorela Méndez.

¿De qué trata el curso?

El curso antiampay es el nuevo show con el que Carlos Vílchez, integrante de “JB en ATV”, brindará a sus seguidores los tips con los cuales ha resultado airoso de ser visto por los ‘urracos’.

El espectáculo se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco. “¡Este 13 de mayo estaré dando el primer curso de capacitación! No faltes a este show…”, escribió el humorista peruano.

¿Por qué Carlos Vílchez no ha sido ampayado?

Carlos Vilchez reveló, en diciembre de 2021, que un seguidor suyo le advirtió que estaba siendo investigado por las cámaras de “Magaly TV, la firme”. Este hecho lo salvó de caer infraganti.

“Con una chica que es bastante conocida, que en tus videos lo vas a encontrar, me acuerdo clarito que el que me salvó fue el chico que atiende en el cine. ‘Señor Vílchez, yo lo quiero mucho, lo admiro. Afuera están las cámaras de Magaly. Dígale a la señorita que salga por la puerta de atrás’, me dijo”, recordó.