¿Cuánto gana María del Carmen Alva como presidenta del Congreso del Perú?

María del Carmen Alva es la actual presidenta del Congreso de la República del Perú. Asumió el cargo en julio del año pasado tras ser elegida congresista por Acción Popular en las Elecciones Generales 2021. Debido a su función, muchas personas se preguntan cuánto gana María del Carmen Alva por presidir la Mesa Directiva del Parlamento.

A continuación te detallamos el salario mensual que obtiene Alva por el ejercicio de sus funciones y a cuánto asciende el ingreso de los demás congresistas del Perú.

¿Cuánto gana la presidente del Congreso de la República del Perú?

María del Carmen Alva gana S/ 15.600 soles al mes como presidenta del Congreso de la República del Perú, aunque el monto final que recibe por descuentos de ley asciende aproximadamente a S/ 10.200. No obstante, este no es el único ingreso que obtiene por su labor.

Adicional a esto, Alva recibe S/ 7.617 como parte de su asignación por desempeño de la función congresal y S/ 2.800 de bonificación por realizar la función de representación. Asimismo, obtiene un sueldo adicional en julio y diciembre de cada año por concepto de gratificación.

María del Carmen Alva es la actual presidenta del Congreso de la República. Foto: Congreso de la República

¿Cuánta gana un congresista del Perú?

En principio, se debe tener en cuenta que los parlamentarios no reciben un ingreso adicional por desempeñar funciones directivas dentro del Congreso, como formar parte de la Mesa Directiva o presidir una comisión.

En ese sentido, el sueldo de un legislador asciende a S/ 15.600, que está sujeto a descuentos establecidos por la ley. A ese monto se le debe adicionar la asignación por desempeño de la función congresal (S/ 7.617) y la bonificación por función de representación (S/ 2.800). Así, su salario bruto puede superar los 25.000 soles.

¿Cuánto gana un asesor legislativo?

Como parte de sus funciones, los parlamentarios tienen la potestad de contratar asesores y personal que le brinda apoyo logístico para el cumplimiento de sus deberes. De este grupo, los asesores de parlamentarios son quienes obtienen los salarios más altos, ya que pueden cobrar entre S/ 7.700 y S/ 9.400 al mes.

No obstante, los montos que reciben estos personajes pueden ser muchos más altos. Un informe de este medio dio a conocer en septiembre de 2021 que excongresistas de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso fueron contratados como asesores y, en algunos casos, sus sueldos superaron los 10.000 soles. Por ejemplo, de acuerdo con el Portal de Transparencia, Luis Iberico Núñez y Miguel Ángel Torres registran un salario de S/ 11.233.

El Congreso de la República cuenta con 130 parlamentarias, quienes a su vez tienen el derecho de contar con asesores. Foto: La República

Frases controversiales de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva

Desde que asumió el cargo de parlamentaria y, a su vez, de presidenta del Congreso, algunas declaraciones de Alva han generado polémica. Una de ellas se registró el último 7 de febrero en la sede del Parlamento en un diálogo que sostuvo con la alcaldesa del distrito de Ocña, Marilu Gonzales, quien exponía un reclamo a los parlamentarios. “Alcaldesa, en esta reunión, ustedes están aquí en mi casa. Le exijo, primero, respeto”, le imputó Alva a la burgomaestre en aquella ocasión.

Ese mismo mes, se reveló un audio de Alva en el que reclama acerca de un informe que emitió el canal ATV de su respuesta a Marilú Gonzales. En la grabación, se pudo escuchar el enojo de la presidente de la Mesa Directiva del Congreso por el reportaje difundido.

“Se van a quedar sin medio de comunicación, porque he hablado con expertos y no hay duda que el tema de Cerrón ya está. ¡Y Vertiz! no lo puedo creer que el domingo le he dado a Vertiz (una entrevista televisiva) antes que a Cuarto Poder, me he peleado incluso porque me he ido a canal 9 y resulta que me están atacando. en vez de decir esto ya pasó y no poner nada. Pues la verdad que muy mal”, aseveró en su momento.

Asimismo, el 30 de abril de este año, la legisladora de Acción Popular aseguró que “si para que se vaya Pedro Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos” respecto al debate de iniciativas legislativas que proponen el adelanto de elecciones.