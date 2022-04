¿Qué estudiaron las integrantes del clan Kardashian-Jenner?: descubre su historia de éxito

Sin lugar a duda, la familia Kardashian-Jenner es una de las más famosas y adineradas del mundo. Gracias a su reality show, logró convertir su vida personal en una fortuna y ahora cada una de las mujeres del clan triunfa por cuenta propia. Si alguna vez te preguntaste qué carreras profesionales estudiaron para lograr el éxito, a continuación te lo contamos.

La fama de las hermanas también se ha trasladado a las redes sociales, en donde cada una de ellas goza de millones de seguidores. La que mayor cantidad posee es Kylie Jenner, quien a principios de este año se convertió en la primera mujer del mundo en superar los 300 millones de seguidores en Instagram.

Kris Jenner

La matriarca del clan Kardashian-Jenner estudió en la escuela superior Clairemont de San Diego , pero abandonó sus clases cuando se casó con Robert Kardashian a los 17 años.

Kris Jenner, la matriarca de la familia Kardashian. Foto: AFP

Kourtney Kardashian

La mayor de las cinco hermanas Kardashian terminó la escuela e inmediatamente empezó sus estudios superiores en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas. Sin embargo, a los dos años decidió trasladarse a la Universidad de Arizona, en donde se graduó en la carrera de Artes Teatrales con especialización en lenguaje español, en 2002, mucho antes de saltar a la fama.

Kourtney Kardashian logró terminar su carrera universitaria. Foto: AFP

Kim Kardashian

Luego de terminar la preparatoria, Kim ingresó al instituto Pierce en Los Ángeles, el cual abandonó al poco tiempo para dedicarse de lleno a su carrera en Hollywood. Sin embargo, en 2019, reveló que estaba estudiando Derecho y que, si no se volvía a atrasar, terminará sus estudios se este año 2022.

Kim Kardashian es la hermana más famosa del clan. Foto: AFP

PUEDES VER: Kylie Jenner compra mansión de 36 millones de dólares durante cuarentena

Khloé Kardashian

Khloé, al igual que sus hermanas, estudió en la escuela preparatoria Marymount, pero decidió abandonarla para continuar sus estudios en casa. No ingresó a la universidad porque, junto a Kim y Kourtney, fundó la boutique D-A-S-H. Ahora es dueña de la marca de skincare Perfect Skin.

Khloe es dueña de la marca de skincare Perfect Skin. Foto: Instagram

Kendall Jenner

Ella acudió a la escuela privada de Sierra Canyon School en Calabasas, California, en donde junto a su hermana Kylie formó parte del equipo Cheerleaders de la escuela.

A los 14 años, cuando comenzó su carrera como modelo, Kendall decidió abandonar la preparatoria y empezar a estudiar en casa para poder lidiar con su apretada agenda. Finalmente, se graduó en 2014.

Kendall Jenner tiene millones de seguidores en las redes sociales. Foto: AFP

La penúltima de las Kardashian-Jenner no tiene ninguna intención de seguir una carrera profesional. Considera que no tendría sentido ingresar a una universidad para obtener un empleo porque ella ya tiene uno.

Kylie Jenner

Tras el éxito de “Keeping Up with the Kardashians”, el reality show que protagonizó su familia, Kylie tuvo que dejar la escuela para llevar una educación desde casa.

Kylie Jenner es la menor de las hermanas Kardashian. Foto: AFP

Se gradúo al igual que Kendall en 2015, año en el que también montó su empresa Kylie Cosmetics. Claramente, la más pequeña de la familia no tiene planes de seguir una carrera, ya que sin estudios ha logrado montar uno de los imperios de maquillaje más importantes en todo el mundo.

¿Qué programa de televisión protagonizaron las integrantes del clan Kardashian-Jenner?

“Keeping Up with the Kardashians” fue el programa estadounidense que contaba la vida diaria de los integrantes del clan Kardashian-Jenner. Comenzó a transmitir en octubre de 2007 y culminó en junio de 2021.