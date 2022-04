Eclipse solar: ¿cuál es la diferencia que tiene con el lunar y el estelar?

El eclipse solar parcial, uno de los eventos astronómico del 2022, está a pocas horas de dar inicio. En relación con esto, varias personas se han preguntado en qué se diferencia este de uno lunar, sin saber que también existe un eclipse estelar, mismo que solo se puede observar con herramientas especializadas.

Por tal motivo, en esta nota te mostraremos los tres tipos de estos fenómenos astronómicos. Recuerda que, si quieres observar algún eclipse de forma segura, deberás usar gafas con un filtro especial; así evitarás quemaduras en la retina.

Eclipses solares

Los eclipses solares suceden cuando la Luna pasa delante del Sol desde la perspectiva de los observadores en la Tierra. Esto ocurre ocasionalmente debido a que el satélite tiene una órbita inclinada (5°) con respecto a la eclíptica, el plano donde la Tierra gira en torno de la estrella.

Es así que, cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, el hecho es conocido por los astrónomos como temporada de eclipses. Esto ocurre dos veces al año y dura cerca de 35 días cada uno. Existen tres tipos de eclipses solares que se diferencian entre sí por cuánto y cómo tapa la Luna al Sol.

Eclipse parcial solar: Este fenómeno ocurre cuando la Luna no oculta por completo la luz del Sol. Es así que este eclipses puede llegar a percibirse desde la Tierra como una media luna brillante.

Eclipse solar anular: Ocurre cuando la Luna está más alejada de la Tierra y no alcanza a tapar por completo a la superficie solar, lo cual genera un anillo de Sol en torno a la Luna.

Eclipse solar total: Esto pasa cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal forma que el satélite bloquea la luz solar en su totalidad. Esto hace que durante segundos, o incluso minutos, el cielo se vuelva oscuro, tanto así que parece de noche.

Eclipse solar y sus tres tipos: parcial, anular y total. Foto: calendarr

Eclipses lunares

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra bloquea parte o toda la luz del Sol que impacta contra nuestro satélite natural. No obstante, este fenómeno astronómico recibe distintas clasificaciones dependiendo de la posición que ocupe el satélite en la sombra de la Tierra, ya sea su umbra o penumbra. Así, según Time and Date, existen tres tipos de eclipses lunares: penumbrales, parciales y totales.

Eclipse lunar penumbral: Sucede cuando el satélite se ubica en la penumbra de la Tierra, la parte más tenue de su sombra. Por esa razón, para un observador novato del cielo puede lucir similar a una luna llena normal. Por eso muchas veces estos eclipses no se mencionan siquiera en los calendarios de consumo no científico.

Eclipse lunar parcial: Esto pasa cuando solo una parte de la Luna entra en la sombra de la Tierra. Dependiendo de la magnitud del eclipse, un color rojo oscuro, oxidado o simplemente un gris carbón puede aparecer en la parte sombreada de la superficie lunar. Esto se debe al contraste entre esta parte y la otra, la brillante, de la Luna que permanece fuera de la sombra.

Eclipse lunar total: Ocurre cuando el satélite natural se oculta completamente en la umbra de la Tierra, es decir, la parte central y más oscura de su sombra. En este tipo, la luna lleva el nombre de luna de sangre, puesto que brilla como los amaneceres y atardeceres que ocurren en la Tierra a causa de la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre.

Eclipse lunar y sus tres tipos: penumbral, parcial y total. Foto: calendarr

Eclipses estelares

Existen eclipses que no está vinculados a la Luna y el Sol, sino a estrellas lejanas. Estos son los llamados eclipses estelares, que solo son visibles con telescopios y herramientas de avanzada tecnología astronómica. En estos fenómenos, los protagonistas son la Tierra y dos estrellas de la galaxia, o también suceden cuando son las estrellas las que se tapan una a la otra en sus viajes orbitales.

Eclipse solar del 30 de abril: ¿en qué países podrá verse?

El eclipse solar de abril 2022 podrá verse en Chile y Argentina, en sus regiones del sur y centro. Mientras que en países como Paraguay, Uruguay, el sur de Bolivia y de Perú también se apreciará el fenómeno, aunque con menor visibilidad.

A continuación, te contamos los horarios para observar el eclipse solar parcial, según el portal Time and Date, especializado en astronomía y eventos meteorológicos:

Antártida: inicia 4.39 p. m. Fase máxima 4.52 p. m.

Argentina (Buenos Aires): arranca a las 5.42 p. m. Fase máxima 6.09 p. m.

Bolivia (La Paz): inicia 5.39 p. m. Fase máxima 6.01 p. m.

Chile (Santiago): comienza 4.33 p. m. Fase máxima 5.36 p. m.

Paraguay (Asunción): inicia 5.12 p. m. Fase máxima 5.20 p. m.

Uruguay (Montevideo): empieza 5.43 p. m. Fase máxima 6.00 p. m.

¿Cómo ver el un eclipse solar sin dañarse la vista?

No debes mirar al Sol directamente, ya que puedes dañarte la retina, la parte del ojo sensible a la luz. Incluso la cantidad más pequeña de exposición puede causar visión borrosa o ceguera temporal. El problema es que no sabrás si es temporal. Necesitas anteojos para el eclipse, que están regulados por un estándar de seguridad internacional.