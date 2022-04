A través de un decreto supremo, el Poder Ejecutivo dispuso que el próximo lunes 2 de mayo sea día no laborable con el fin de alargar el fin de semana festivo por el Día del Trabajador y fomentar el turismo interno.

Ante esta medida del Gobierno, crece la interrogante por parte de los trabajadores sobre qué beneficios económicos le corresponden si laboran el próximo 2 de mayo.

¿Me corresponde cobrar beneficios extras si trabajo este lunes 2 de mayo?

La remuneración por trabajar el próximo 2 de mayo no va a variar debido a que ha sido declarado día no laborable, pero no feriado. Además, el Gobierno determinó que esta medida será solo para el sector público, por lo que los empleados del sector privado sí tienen la obligación de ir a trabajar, a no ser que se exista un acuerdo previo.

De acuerdo a la norma, el trabajador que no labore este 2 de mayo deberá recuperar las horas en los próximos 10 días o en la fecha coordinada con su superior.

¿Cuánto me pagarán si trabajo el 1 de mayo?

El 1 de mayo la figura cambia. Si el trabajador labora en este intervalo, le corresponde los siguientes pagos:

Día trabajado: pago por el día de descanso + pago por el día de feriado + pago por el día trabajado con una sobretasa del 100%.

pago por el día de descanso + pago por el día de feriado + pago por el día trabajado con una sobretasa del 100%. Día no trabajado (por descanso o vacaciones): pago por el día de descanso + pago por el día de feriado.

Fechas no laborables en el sector público