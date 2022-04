¿Cuáles fueron las acusaciones que hizo Karelim López contra Pedro Castillo en el Congreso?

Karelim López acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso, la cual investiga las irregularidades en el Gobierno del presidente Pedro Castillo, este 27 de abril, para dar declaraciones sobre las acusaciones que se le hacen por estar involucrada en los supuestos casos de corrupción con el mandatario.

El presidente de esta comisión, Héctor Ventura Ángel, realizó una serie de preguntas a López sobre el presidente y el favorecimiento económico en las obras públicas a través de su presunta organización criminal que habría empezado a actuar en el pasaje Sarratea 179.

Liderar a una organización criminal

López corroboró y ratificó que el presidente Castillo es quien lidera la mencionada organización criminal y lo hacía con el exministro de Transportes Juan Silva, de la mano de sus sobrinos.

“Mis declaraciones no han sido como el presidente dice, que me han pagado. Y él, que maneja a la CIA y a la DEA como dicen sus sobrinos, puede ver que a mí nadie me ha pagado. Me ratifico en decir que él es el cabecilla y quien da las órdenes. Sus sobrinos no le llevaban empresarios a que se vean con él por gratitud”, expresó Karelim López a los miembros de la Comisión de Fiscalización.

La relación con Bruno Pacheco

La empresaria mencionó que Bruno Pachecho siempre seguía órdenes de Castillo y sus allegados. Según sus declaraciones, el ex secretario general lloraba porque no sabía qué hacer con las acusaciones que le estaban haciendo.

Según López, para controlar a Pacheco, en noviembre de 2021, el primer ministro Aníbal Torres, quien en ese entonces era ministro de Justicia, lo intimidó para que se quede callado y hasta trató de persuadirlo para que saliera del país, propuesta a la que él se negó.

“El premier quería que él se vaya, que abandone el país. Yo lo acompañé a esa reunión, también fue parte el ministro (Walter) Ayala. Le pedía a Bruno que se vaya para que no hable. En el momento de la reunión era ministro de Justicia. Obvio que se ganó los bonos para ser premier, ¿no? Porque silenció a Bruno, porque lo callaron”, declaró ante el Congreso.

Incluso, relató que Aníbal Torres promovió la salida del exprocurador Daniel Soria Luján, quien denunció irregularidades en el contrato del puente Tarata III, con la finalidad de dar tranquilidad al exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.

Sobrinos de Pedro Castillo

López también habló de la participación de los sobrinos de Castillo dentro del Gobierno. Mencionó que eran ellos los que realizaban la agenda presidencial y hacían las coordinaciones con los ministros.

“Eran los sobrinos quienes coordinaban con los ministros todo este tipo de cosas. Ellos eran los que tenían el poder encomendado por el presidente para solicitar este tipo de apoyos y encubrimientos”, aseguró la empresaria.