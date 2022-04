¿Qué hacía Patricio Parodi antes de formar parte de “Esto es guerra”?

El chico reality Patricio Parodi viene siendo noticia tras revelar su relación con Luciana Fuster. La pareja no ha dudado en mostrar su afecto en las redes sociales, emocionando a los seguidores del reality de competencia “Esto es guerra”.

Es así que muchos usuarios quieren conocer más sobre el capitán de los ‘guerreros’ y se preguntan a qué se dedicaba antes de formar parte del programa conducido por Johanna San Miguel y María Pía Copello. A continuación, te contamos detalles sobre la carrera que estudió y cuál era el hobby de Parodi antes de formar parte de EEG.

¿Qué hacía Patricio Parodi antes de ingresar a “Esto es guerra”?

Patricio Parodi contó en el programa que estudió la carrera de Administración de Empresas. Asimismo, el modelo de 28 años relató que en su infancia se dedicaba a la gimnasia artística , donde incluso ganó un campeonato a nivel nacional. No obstante, dejó este deporte debido a diferentes proyectos personales, entre ellos su ingreso a la universidad.

Posteriormente, en el programa “Estás en todas”, confesó que le propusieron formar parte de “Esto es guerra” mientras se encontraba en la cola para ingresar a una discoteca en Asia.

“No, no me la creí, obviamente. Antes de entrar a la televisión, no podía pararme delante de la cámara. Pensé que era una broma. Le di mis datos, mi teléfono”, reveló el chico reality, quien en un inició sospechó de la propuesta, pero luego entregó su número para que puedan contactarlo.

Luego se supo que fue el productor Peter Fajardo quien descubrió al joven y lo invitó a formar parte de EEG. De esta forma, Patricio Parodi forma parte del concurso desde el 2014, tras pasar el casting.